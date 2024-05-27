Группа компаний «Элемент» в ходе IPO покрыла книгу заявок

Группа компаний «Элемент» в ходе IPO покрыла книгу заявокИсточники, близкие к сделке, утверждают, что переподписка в разы вполне возможна
Книга заявок на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) российского производителя микроэлектроники «Элемент» на «СПБ бирже» покрыта. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к сделке. Сбор заявок компания начала 23 мая и планирует закончить 29 мая. Торги начнутся 30 мая (тикер – ELMT).
Книга покрыта с переподпиской, причем с повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к сделке. По его словам, как правило, в последние дни динамика заявок выше, а последний день самый насыщенный, поэтому «переподписка в разы возможна». В последний день также ожидаются крупные заявки от розничных инвесторов, поэтому пока ориентира по аллокации среди физлиц нет, добавил он. Эмитент хочет сделать доли институциональных и частных инвесторов сбалансированными, чтобы максимально учесть интересы всех классов инвесторов – как розничных, так и институциональных, резюмировал собеседник.
Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%. Всего компания планирует привлечь 15 млрд руб. Группа компаний «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на уровне от 223,6 руб. до 248,4 руб. за лот, включающий 1000 обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд руб.
Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов и экспансию на международные рынки.
По данным аудиторской компании Kept, в период с 2020 по 2022 гг. среднегодовой темп роста российского рынка микроэлектроники составил около 22,1%, что существенно выше аналогичных показателей мирового рынка (14%). В 2023 г. рынок вырос на 38%, с 210 млрд до 289 млрд. руб. Объем продукции именно российских производителей увеличился с 45 млрд руб. до 59 млрд. руб. (+30%), то есть около 20% от общего рынка.
В базовом сценарии аналитики Kept прогнозируют, что до 2030 г. российский рынок микроэлектроники будет расти в среднем на 15,2% в год и достигнет 780 млрд. руб. в 2030 г., а доля отечественных производителей на российском рынке в общем объеме достигнет 45%. В оптимистичном сценарии объем рынка может вырасти до 1,05 трлн. руб.
Компания была создана в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система» в сфере микроэлектроники в 2019 г. «Ростех» и входящая в него «Росэлектроника» получили в совместном предприятии (СП) 49,99%, а «РТИ-Микроэлектроника», структура АФК «Система», стала владельцем 50,01% акций. Головное юрлицо группы – АО «Элемент» – находится под блокирующими санкциями США, его некоторые дочерние предприятия, например один из крупнейших в России производителей микросхем завод «Микрон», также попали под ограничительные меры.
Аналитики General Invest среди сильных стороны компании выделяют ее лидерство на рынке российской микроэлектроники с долей выше 50%. Также они отмечают, что компания является единственным производителем с полным циклом разработки и производства в наиболее востребованных сегментах. Среди рисков – сохраняющаяся зависимость от импорта оборудования может стать барьером для наращивания производственных мощностей, а также уход фактора геополитической напряженности, который сейчас выступает мощным драйвером роста спроса на продукцию компании.
Аналитики General Invest также предполагают, что размещение акций на открытом рынке позволит компании получить средства для дальнейшего развития и реализации текущих конъюнктурных возможностей. Они также полагали, что участие в IPO будет интересно по ценам в области нижней границы диапазона размещения.
Выручка «Элемента» в 2023 г. выросла на 46% год к году до 35,8 млрд руб. на фоне роста спроса на российскую электронную компонентную базу. Показатель EBITDA вырос на 68% г/г до 8,7 млрд руб. вследствие увеличения объемов производства и повышения операционной эффективности. Чистая прибыль увеличилась на 93% до 5,3 млрд руб. за счет оптимизации расходов при росте объемов производства. Чистый долг на конец 2023 г. составлял 10,9 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA находилось на уровне 1,3х против 1,8х годом ранее.