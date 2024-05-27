Группа компаний «Элемент» в ходе IPO покрыла книгу заявок

Книга покрыта с переподпиской, причем с повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к сделке. По его словам, как правило, в последние дни динамика заявок выше, а последний день самый насыщенный, поэтому «переподписка в разы возможна». В последний день также ожидаются крупные заявки от розничных инвесторов, поэтому пока ориентира по аллокации среди физлиц нет, добавил он. Эмитент хочет сделать доли институциональных и частных инвесторов сбалансированными, чтобы максимально учесть интересы всех классов инвесторов – как розничных, так и институциональных, резюмировал собеседник.