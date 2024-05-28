ЦБ ищет центральному депозитарию новые зарубежные рынки для развития бизнеса

НРД (входит в группу Мосбиржи) – единственный в России центральный депозитарий. Еще до его попадания под санкции ЕС в 2022 г. международные депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили взаимодействие с НРД, в результате чего были заблокированы ценные бумаги нескольких миллионов российских инвесторов.