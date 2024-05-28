ЦБ ищет центральному депозитарию новые зарубежные рынки для развития бизнеса

ЦБ ищет центральному депозитарию новые зарубежные рынки для развития бизнесаНРД может получить право размещать деньги в банках дружественных стран
В условиях недружественных действий контрагентов российского центрального депозитария и в поисках новых зарубежных рынков для развития его основного бизнеса Банк России предлагает изменить требования к российским и иностранным банкам, в которых НРД может размещать денежные средства. Проект соответствующего указания ЦБ разместил для публичного обсуждения на своем сайте
НРД (входит в группу Мосбиржи) – единственный в России центральный депозитарий. Еще до его попадания под санкции ЕС в 2022 г. международные депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили взаимодействие с НРД, в результате чего были заблокированы ценные бумаги нескольких миллионов российских инвесторов.
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