Мосбиржа планирует создать биржевой стакан ЦФА

В биржевом стакане отражаются заявки на покупку/продажу актива. Маркетмейкеры нужны, чтобы инвестор мог купить или продать любой финансовый инструмент в необходимом ему объеме, ими могут быть банки, брокеры, инвестфонды и другие профучастники, которые возьмут на себя обязательство по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов финансовыми инструментами.