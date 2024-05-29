Мосбиржа планирует создать биржевой стакан ЦФА

Мосбиржа планирует создать биржевой стакан ЦФАКрупные банки уже проявляют интерес к тому, чтобы стать маркетмейкерами
Для организации полноценного вторичного рынка цифровых финансовых активов Московская биржа собирается создать биржевой стакан ЦФА. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по продажам и дистрибуции цифровых активов компании Владимир Костюков. Торговая площадка планирует привлечь в стакан маркетмейкеров – крупные банки уже проявляют интерес к этой идее, подчеркнул он.
В биржевом стакане отражаются заявки на покупку/продажу актива. Маркетмейкеры нужны, чтобы инвестор мог купить или продать любой финансовый инструмент в необходимом ему объеме, ими могут быть банки, брокеры, инвестфонды и другие профучастники, которые возьмут на себя обязательство по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов финансовыми инструментами.
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