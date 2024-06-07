Фонд «Восход» на площадке «Атомайз» впервые в России запустил венчурные ЦФА

В России мало венчурного капитала, поэтому стартапам тяжело расти как внутри так и за пределами страны, отмечает Даббах. Компания пока показывает убытки и растет, что нормально для стартапов, добавляет эксперт, поэтому основной вызов для Qummy – это сохранение роста вместе с выходом на положительную юнит-экономику. Риском в сегменте фудтеха в принципе, по словам Даббаха, могут стать низкая маржинальность за счет высокой конкуренции. Также у бизнеса высокая чувствительность к потребительским изменениям, добавляет эксперт. Например, к смене вкусов и тенденций, а также к снижению покупательской способности. Еще существуют риски, связанные с качеством продуктов и ингредиентов, необходимых для приготовления блюд, и стоимость их логистики, продолжил эксперт. У сегмента также есть потенциальные регуляторные риски, т. к. все, что связанно с едой, всегда тщательно окутывается в многочисленные бюрократические правила, резюмировал Даббах.