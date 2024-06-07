Фонд «Восход» на площадке «Атомайз» впервые в России запустил венчурные ЦФА

Фонд «Восход» на площадке «Атомайз» впервые в России запустил венчурные ЦФАПривлеченные средства пойдут на развитие стартапа Qummy, который может выйти на IPO в течение трех лет
Венчурный фонд «Восход» на платформе «Атомайз» открыл книгу заявок для выпуска первых в России венчурных цифровых финансовых активов (ЦФА). Управляющие планируют выпустить токены на 260 млн руб., направив привлеченные средства на покупку доли в фудтех-стартапе Qummy. Сбор заявок пройдет с 7 июня по 8 июля. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Атомайза». Qummy допускает проведение IPO в течение трех лет, добавил основатель компании Евгений Писарев.
Как будет проходить сделка
В ходе сделки «Атомайз» предоставляет платформу для выпуска ЦФА, Росбанк выступает основным каналом дистрибуции, Findustrial Consulting Group – партнером по структурированию выпуска и подготовке эмиссионной документации. Эмитентом в сделке выступает ООО «Восход Диджитал». Компания является товарищем–вкладчиком в договоре инвестиционного товарищества, а управляющим товарищем является УК «Восход». Это означает, что привлеченные средства будут направлены на специальный банковский счет в Росбанке, через который УК «Восход» сможет приобрести долю в Qummy, размер которой участники сделки не раскрывают.
Сделка доступна только квалифицированным инвесторам. Выпуск будет состоять из 2600 ЦФА по 100 000 руб. каждый. Минимальный чек составит 500 000 руб. Досрочное погашение и дробление не предусмотрены. Ориентировочную доходность эмитент не раскрывает. «Восход» привлекает средства в качестве финансирования раунда B, который подразумевает привлечение средств на масштабирование бизнеса.
Токены будут обращаться либо до 10 февраля 2031 г., либо до наступления момента ликвидности раньше: до IPO или продажи бизнеса. Возможный инвестиционный доход распределится среди инвесторов через смарт-контракт пропорционально количеству ЦФА во владении. В случае размещения на бирже инвесторы выйдут из капитала и сделают cash out, то есть вернут себе привлеченные в ходе размещения средства и получат потенциальный доход от изменившейся стоимости компании, которая за это время может кратно вырасти.
Бизнес-идея заключается в том, чтобы дать инвесторам инструмент инвестирования в венчурные компании вместе с профессиональным лид-инвестором – фондом, объясняет управляющий партнер фонда Руслан Саркисов. По его словам, сейчас инвестору практически невозможно присоединяться к подобным сделкам, а «заходить» в ООО физлицам в принципе сложно. Среди барьеров также – высокий чек, необходимость проводить due diligence (оценка компании перед сделкой) и оплата услуг юристов, продолжает эксперт. В данном случае требуемая для инвестиционного раунда сумма собирается за счет массового привлечения физлиц, а всю процедуру инвестирования проводит фонд, объясняет Саркисов. Из других преимуществ инструмента – наличие вторичного рынка, когда при необходимости инвестор может продать свои ЦФА на платформе размещения, резюмировал он.
ЦФА позволяет снизить входной порог на венчурный рынок, одновременно понижая риски, благодаря опыту профильного фонда и его аналитическим ресурсам, подчеркнул генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов. По его словам, вложения в «венчур» интересны многим инвесторам: это шанс получить более высокую доходность по сравнению с рынками традиционного капитала, благодаря вложению в быстрорастущие бизнесы, обычно в технологическом секторе. Поэтому в перспективе возможен выпуск ЦФА, открывающих доступ к инвестициям в воронку проектов в различных технологических направлениях, резюмировал эксперт.
Что такое Qummy
Qummy был основан в 2019 г. Компания позиционирует себя как разработчик технологии умной заморозки и разморозки еды с применением инновационной роботизированной печи. Они готовят блюда, замораживают, а затем поставляют клиенту печь, которая позволяет разморозить еду, сохраняя полезные свойства, вкус, запах и внешний вид. По словам представителя компании, эти технологии востребованы в основном у корпоративных клиентов, операторов дарккитчен (рестораны, которые готовят еду исключительно на доставку) и дарксторов (магазины, которые выдают продукцию только доставщикам). Решение Qummy позволяет организовать приготовление блюд ресторанного качества без поваров и кухни на площади всего 2 кв. м, добавил представитель. Клиентами компании являются, например, «Лукойл», РЖД и «Самокат».
В 2023 г. выручка Qummy (ООО «Кьюми») по РСБУ выросла год к году в 2,4 раза до 273 млн руб., чистый убыток снизился на 31% и составил 82,5 млн руб. EBITDA за этот период составила –62 млн руб., по сравнению с –99 млн руб. годом ранее. Компания планирует выпустить результаты по МСФО за 2025 г., добавил Писарев. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», компанией владеют Ринат Салихов (19,01%), УК «Восход» (17,63%), Писарев (14,92%), Алексей Кислун (14,32%), Артем Симонянц (14,18%) и Сергей Родионов (10,29%). Остальные доли составляют менее 10%. В компании уточнили, что после последнего раунда распределение ролей поменялось. Сейчас 21,19% находится у УК «Восход», почти 19,6% – у Салихова, 14,07% – у Писарева, 12,17% – у Кислуна, 12,5% – у Симонянца.
Qummy 6 июня закрыл новый инвестиционный раунд на 93 млн руб., рассказывал ранее Писарев. Инвесторами выступили фонд «Восход» (40 млн руб.), Александр Еронин (30 млн руб.), Moscow Seed Fund (22 млн руб.), Даурен Токтамысов (1 млн руб.). Этот раунд не совпадает с привлечением средств через ЦФА, уточнил Писарев. Эти средства компания начала привлекать еще в прошлом году, а 6 июня было подведение итогов кампании по сбору инвестиций, добавил он.
В этом году Qummy планирует преобразовать статус компании с ООО в АО и провести pre-IPO, что позволит компании привлечь дополнительные инвестиции и укрепить позиции на рынке, рассказал «Ведомостям» Писарев. Он уверен, что успешное завершение pre-IPO и сделки с ЦФА значительно ускорит рост и поможет выйти на биржу в ближайшие три года. Цель компании – достичь выручки в 6,3 млрд руб. без НДС к 2027 г. В планах на ближайшие пять лет – расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) +118%.
Писарев отметил, что компания активно расширяется за счет открытия новых локаций для размещения умных печей. По его словам, привлеченные средства с выпуска ЦФА будут направлены, в частности, на масштабирование производства. В 2023 г. компания запустила собственную фабрику в Краснодаре производительностью 20 млн порций в год. Также средства пойдут на приобретение передового оборудования для автоматизации процесса приготовления пищи и увеличение оборотных средств для поддержки растущих объемов продаж. В настоящее время у компании около 2000 печей. К 2027 г. она планирует увеличить это количество до 22 000 единиц.
Голодный кандидат
Эксперты оценивают рынок фудтеха в России примерно в $1,5 млрд, который к 2030 г. может вырасти в пять раз, говорит основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. Сегмент будет расти из-за продолжающегося тренда на заказ еды и питание вне дома, а также из-за роста спроса на готовое здоровое питание, уверен эксперт. По его словам, развитие этого сегмента приведет к внедрению автономных средств доставки и, соответственно, к полной автоматизации ресторанного бизнеса.
Российский фудтех – один из самых привлекательных сегментов для венчурных инвестиций, говорит партнер Kama Flow Евгений Борисов. По его словам, сегмент перегрет повышенным интересом и отличается внушительным количеством игроков, причем как стартапов, так и грандов. К тому же на рынке пока нет устоявшихся прибыльных бизнес-моделей, которые показывают рост и положительную EBITDA, добавляет эксперт. Но пандемия поменяла паттерны потребления, поэтому рынок фудтеха одновременно и рисковый, и растущий, резюмировал эксперт.
Команда Qummy создала решение, которое трансформирует рынок готовой еды, уверен Саркисов: компания показывает двукратный рост выручки и активно наращивает клиентскую базу. Среди драйверов рынка, по мнению эксперта, – активное развитие форматов даркстор и дарккитчен, а также растущий сегмент корпоративного питания, где есть запрос на качество ресторанного уровня без затрат на сертификацию, хранение и приготовление. Молодая аудитория сегодня тоже предпочитает готовую еду, резюмировал эксперт.
Привлекательность кейса в том, что компания сочетают экспертизу в производстве, оборудовании и приготовлении еды, отмечает Даббах. Блюда могут храниться до полугода, что крайне важно для цепочки поставок и экономики ресторанов, добавляет он. Проект Qummy находится на стыке технологических решений, представляя собой комплексный и диверсифицированный продукт, добавляет Борисов. Компания занимается как печами, так и приготовлением наборов еды через франчайзи, причем в обоих сегментах – b2c и b2b. Это помогает компании показывать высокую адаптивность и устойчивость, уверен Борисов. У Qummy много шансов показать агрессивный рост, но для этого компании нужно провести более серьезный раунд, считает эксперт.
В России мало венчурного капитала, поэтому стартапам тяжело расти как внутри так и за пределами страны, отмечает Даббах. Компания пока показывает убытки и растет, что нормально для стартапов, добавляет эксперт, поэтому основной вызов для Qummy – это сохранение роста вместе с выходом на положительную юнит-экономику. Риском в сегменте фудтеха в принципе, по словам Даббаха, могут стать низкая маржинальность за счет высокой конкуренции. Также у бизнеса высокая чувствительность к потребительским изменениям, добавляет эксперт. Например, к смене вкусов и тенденций, а также к снижению покупательской способности. Еще существуют риски, связанные с качеством продуктов и ингредиентов, необходимых для приготовления блюд, и стоимость их логистики, продолжил эксперт. У сегмента также есть потенциальные регуляторные риски, т. к. все, что связанно с едой, всегда тщательно окутывается в многочисленные бюрократические правила, резюмировал Даббах.
Лидер мирового фудтеха, компания DoorDash в 2023 г. получила выручку в $8,6 млрд и убыток в объеме $588 млн, обращает внимание аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Капитализация этой компании составляет сейчас $46 млрд., на 20% меньше, чем после IPO в 2020 г. Крупные российские экосистемы, которые сейчас владеют основными сервисами доставки («Яндекс Еда» и «Деливери» принадлежит «Яндексу», «Сбермаркет» – Сбербанку), – это терпеливые инвесторы, которые могут дождаться момента, когда станет ясно, что надо готовить, и как доставлять, чтобы бизнес окупался, рассуждает эксперт. Соответственно, перспективные стартапы – это потенциальные объекты поглощения такими экосистемами, допускает Делицын. По его мнению, IPO фудтех-стартапа через 3-4 года будет успешным, если DoorDash к тому моменту станет прибыльным, а энтузиазм на российском рынке не угаснет.