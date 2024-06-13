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/ Инвестиции

Брокеры предлагают обмен заблокированными активами в обход официального

Одни эксперты называют механизм безрисковым, другие – не соответствующим духу закона
Артем Кульша
Наиболее очевидный риск участия в подобной схеме заключается в том, что процессы получения разрешений в РФ и за рубежом не взаимосвязаны / Евгений Разумный / Ведомости

Отечественные брокеры предлагают инвесторам собственные схемы обмена заблокированными активами с иностранцами в обход официального механизма, рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных профучастниках. Все брокеры так или иначе обсуждают и прорабатывают различные варианты, как помочь своим клиентам обменять замороженные ценные бумаги, говорит один из источников. Другой рассказывает о конкретной схеме: клиенты одного из брокеров могут обменять свои заблокированные иностранные бумаги на российские акции недружественных нерезидентов, заблокированные на их спецсчетах типа «С».

Сделка предполагает несколько этапов. Сначала брокер от лица своих клиентов подписывает договор с недружественным контрагентом. Потом профучастник собирает поручения клиентов на участие в сделке и передачу персональных данных для их проверки нерезидентом. Брокер берет на себя координацию получения одобрений российских и иностранных органов власти. В случае выдачи всех разрешений будет выбрана дата обмена, которую назначат не позднее 35 рабочих дней с момента получения одобрений. В день обмена будет определено число бумаг, которые получит клиент с учетом их рыночной стоимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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