Брокеры предлагают обмен заблокированными активами в обход официального

Сделка предполагает несколько этапов. Сначала брокер от лица своих клиентов подписывает договор с недружественным контрагентом. Потом профучастник собирает поручения клиентов на участие в сделке и передачу персональных данных для их проверки нерезидентом. Брокер берет на себя координацию получения одобрений российских и иностранных органов власти. В случае выдачи всех разрешений будет выбрана дата обмена, которую назначат не позднее 35 рабочих дней с момента получения одобрений. В день обмена будет определено число бумаг, которые получит клиент с учетом их рыночной стоимости.