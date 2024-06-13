Брокеры предлагают обмен заблокированными активами в обход официального

Брокеры предлагают обмен заблокированными активами в обход официальногоОдни эксперты называют механизм безрисковым, другие – не соответствующим духу закона
Отечественные брокеры предлагают инвесторам собственные схемы обмена заблокированными активами с иностранцами в обход официального механизма, рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных профучастниках. Все брокеры так или иначе обсуждают и прорабатывают различные варианты, как помочь своим клиентам обменять замороженные ценные бумаги, говорит один из источников. Другой рассказывает о конкретной схеме: клиенты одного из брокеров могут обменять свои заблокированные иностранные бумаги на российские акции недружественных нерезидентов, заблокированные на их спецсчетах типа «С».
Сделка предполагает несколько этапов. Сначала брокер от лица своих клиентов подписывает договор с недружественным контрагентом. Потом профучастник собирает поручения клиентов на участие в сделке и передачу персональных данных для их проверки нерезидентом. Брокер берет на себя координацию получения одобрений российских и иностранных органов власти. В случае выдачи всех разрешений будет выбрана дата обмена, которую назначат не позднее 35 рабочих дней с момента получения одобрений. В день обмена будет определено число бумаг, которые получит клиент с учетом их рыночной стоимости.