Эмитенты приостановили выпуск новых квазидолларовых бумаг из-за сомнений в курсе

После попадания Московской биржи под санкции США и Великобритании эмитенты взяли паузу в размещении ставших популярными в последнее время выпусков ценных бумаг, привязанных к недружественному доллару. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник, знакомый с ситуацией, и источник, близкий к биржевой инфраструктуре. Собеседник в крупном банке подтвердил, что новых выпусков в токсичных валютах сейчас в пайплайне Мосбиржи нет, пока площадка регистрирует новые выпуски только в дружественных валютах. О существовании проблемы с размещением квазидолларовых бумаг знает экономист Андрей Бархота.