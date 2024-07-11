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ЦБ предложил рынку обсудить потенциал стейблкойнов

Подходы к их регулированию требуют тщательного изучения, говорит регулятор
Наталья Заруцкая
Центробанк предложил рынку обсудить потенциал стейблкойнов, но предупредил, что подходы к их регулированию требуют тщательного изучения/ Freepik

Подходы к регулированию стейблкойнов в России требуют тщательного и всестороннего изучения и обсуждения с заинтересованными органами власти, участниками рынка и экспертным сообществом, говорится в аналитическом докладе Банка России. В мире продолжает формироваться отношение к самому явлению стейблкойнов, но пока не сложилось единого мнения даже относительно их определения, отмечает российский регулятор. Для целей обсуждения ЦБ определяет его как класс цифровых (виртуальных) активов, отличительной чертой которых является привязка их стоимости к цене какого-либо актива или корзины активов.

Неопределенный актив

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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