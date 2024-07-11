ЦБ предложил рынку обсудить потенциал стейблкойнов

Подходы к регулированию стейблкойнов в России требуют тщательного и всестороннего изучения и обсуждения с заинтересованными органами власти, участниками рынка и экспертным сообществом, говорится в аналитическом докладе Банка России. В мире продолжает формироваться отношение к самому явлению стейблкойнов, но пока не сложилось единого мнения даже относительно их определения, отмечает российский регулятор. Для целей обсуждения ЦБ определяет его как класс цифровых (виртуальных) активов, отличительной чертой которых является привязка их стоимости к цене какого-либо актива или корзины активов.