Снижение рисков на рынке ЦФА приведет на него институциональных инвесторов

Снижение рисков на рынке ЦФА приведет на него институциональных инвесторовРынку поможет совместимость платформ и механизмы защиты инвесторов, считают в «Эксперт РА»
Работа над снижением инфраструктурных рисков цифровых финансовых активов (ЦФА) и создание механизмов защиты инвесторов приведут на этот рынок институционалов. Об этом в обзоре пишут старший и управляющий директора «Эксперт РА» Павел Кашицын и Александра Веролайнен, а также их соавтор, советник юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Сергей Самохвалов. В широком смысле более взвешенное отношение к рискам игроков рынка ЦФА, стремление их выявления и снижения в будущем могут придать вес проектам с обеспечением в глазах более консервативных крупных инвесторов, считают эксперты.
У институционалов требования к качеству проекта обычно серьезнее, чем у частных инвесторов, а также более высокий уровень экспертизы, пишут авторы обзора. В отличие от физлиц компании обращают внимание не только на сам актив (источник выплат в пользу инвестора), но и на инфраструктуру проекта, место и правила хранения денежных средств и активов, риски участников инфраструктуры, уровень покрытия потерь за счет предоставленного обеспечения, детальность информации об активе, независимый анализ структуры проекта со стороны рейтингового агентства, аудитора, юридического и налогового консультантов, перечисляют они.