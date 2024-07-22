Снижение рисков на рынке ЦФА приведет на него институциональных инвесторов

У институционалов требования к качеству проекта обычно серьезнее, чем у частных инвесторов, а также более высокий уровень экспертизы, пишут авторы обзора. В отличие от физлиц компании обращают внимание не только на сам актив (источник выплат в пользу инвестора), но и на инфраструктуру проекта, место и правила хранения денежных средств и активов, риски участников инфраструктуры, уровень покрытия потерь за счет предоставленного обеспечения, детальность информации об активе, независимый анализ структуры проекта со стороны рейтингового агентства, аудитора, юридического и налогового консультантов, перечисляют они.