Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Снижение рисков на рынке ЦФА приведет на него институциональных инвесторов

Рынку поможет совместимость платформ и механизмы защиты инвесторов, считают в «Эксперт РА»
Артем Кульша
Сейчас рынок ЦФА во многом ориентирован на розничных инвесторов и на тех, которые приходят вместе с эмитентом ЦФА/ Freepik

Работа над снижением инфраструктурных рисков цифровых финансовых активов (ЦФА) и создание механизмов защиты инвесторов приведут на этот рынок институционалов. Об этом в обзоре пишут старший и управляющий директора «Эксперт РА» Павел Кашицын и Александра Веролайнен, а также их соавтор, советник юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Сергей Самохвалов. В широком смысле более взвешенное отношение к рискам игроков рынка ЦФА, стремление их выявления и снижения в будущем могут придать вес проектам с обеспечением в глазах более консервативных крупных инвесторов, считают эксперты.

У институционалов требования к качеству проекта обычно серьезнее, чем у частных инвесторов, а также более высокий уровень экспертизы, пишут авторы обзора. В отличие от физлиц компании обращают внимание не только на сам актив (источник выплат в пользу инвестора), но и на инфраструктуру проекта, место и правила хранения денежных средств и активов, риски участников инфраструктуры, уровень покрытия потерь за счет предоставленного обеспечения, детальность информации об активе, независимый анализ структуры проекта со стороны рейтингового агентства, аудитора, юридического и налогового консультантов, перечисляют они.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных