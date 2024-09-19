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Суд удовлетворил иск скончавшегося главы совета директоров «Лукойла» к Euroclear

Владимир Некрасов обратился в АС Москвы в июле 2023 года, но в октябре умер
Артем Кульша
На момент смерти Владимир Некрасов занимал пост председателя совета директоров «Лукойла»/ Владимир Вяткин / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск скончавшегося в октябре прошлого года председателя совета директоров «Лукойла» Владимира Некрасова к бельгийскому депозитарию Euroclear из-за заблокированных активов, следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Пост председателя совета директоров в нефтяной компании Некрасов занимал на момент смерти.

Изначально Некрасов потребовал взыскать с Euroclear убыток от заморозки активов в июле 2023 г. в рамках группового иска клиентов банка «Уралсиб», находящихся на его депозитарном обслуживании, писали «Ведомости». Но после того как осенью того года 66-летний нефтяник скончался в результате острой сердечной недостаточности, его требования были выделены судом в отдельное производство и в дело вступили наследники Некрасова – сыновья Дмитрий и Артем. О том, что у экс-председателя совета директоров «Лукойла» было двое сыновей, старшего из которых зовут Дмитрий, сам Некрасов говорил в интервью «Когалымским вестям» в 2000 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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