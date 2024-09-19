Суд удовлетворил иск скончавшегося главы совета директоров «Лукойла» к Euroclear

Изначально Некрасов потребовал взыскать с Euroclear убыток от заморозки активов в июле 2023 г. в рамках группового иска клиентов банка «Уралсиб», находящихся на его депозитарном обслуживании, писали «Ведомости». Но после того как осенью того года 66-летний нефтяник скончался в результате острой сердечной недостаточности, его требования были выделены судом в отдельное производство и в дело вступили наследники Некрасова – сыновья Дмитрий и Артем. О том, что у экс-председателя совета директоров «Лукойла» было двое сыновей, старшего из которых зовут Дмитрий, сам Некрасов говорил в интервью «Когалымским вестям» в 2000 г.