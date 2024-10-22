Наибольшей доходности на бирже добиваются молодые инвесторы

Наибольшей доходности на бирже добиваются молодые инвесторыУ инвесторов старше 25 лет результаты начинают постепенно снижаться вместе с риск-аппетитом, выяснили аналитики
Наилучший результат от вложений в биржевые инструменты получают молодые инвесторы в возрасте от 20 до 25 лет – относительная доходность их инвестиций на 13% выше, чем у людей старше 25 лет, при этом их склонность к риску больше, чем у старших, всего на 0,5%, выяснили аналитики лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета (ЦУ), основанного по инициативе Т-банка (результаты исследования есть у «Ведомостей»). У инвесторов старше 25 лет результаты начинают постепенно ухудшаться: через пять лет относительная доходность падает на 5,5%, через 10 лет – на 10%, а через 15 лет – на 20%.
Относительная доходность отражает, насколько отдача от вложений инвестора или их группы отличается от средней доходности всех инвесторов за определенный период. В исследовании учтены результаты поведения на бирже 16 млн клиентов российских брокеров в возрасте от 14 до 60 лет, совершивших минимум одну сделку в период с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. или имевших активы на брокерском счете.