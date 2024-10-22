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Наибольшей доходности на бирже добиваются молодые инвесторы

У инвесторов старше 25 лет результаты начинают постепенно снижаться вместе с риск-аппетитом, выяснили аналитики
Софья Ермакова
Freepik

Наилучший результат от вложений в биржевые инструменты получают молодые инвесторы в возрасте от 20 до 25 лет – относительная доходность их инвестиций на 13% выше, чем у людей старше 25 лет, при этом их склонность к риску больше, чем у старших, всего на 0,5%, выяснили аналитики лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета (ЦУ), основанного по инициативе Т-банка (результаты исследования есть у «Ведомостей»). У инвесторов старше 25 лет результаты начинают постепенно ухудшаться: через пять лет относительная доходность падает на 5,5%, через 10 лет – на 10%, а через 15 лет – на 20%.

Относительная доходность отражает, насколько отдача от вложений инвестора или их группы отличается от средней доходности всех инвесторов за определенный период. В исследовании учтены результаты поведения на бирже 16 млн клиентов российских брокеров в возрасте от 14 до 60 лет, совершивших минимум одну сделку в период с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. или имевших активы на брокерском счете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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