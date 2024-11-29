Результат «Т-технологий» за III квартал превзошел ожидания аналитиков

Группа «Т-технологии», куда входит экосистема Т-банка, а теперь еще и Росбанк, в III квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 60% год к году – до 37,8 млрд руб. За девять месяцев чистая прибыль «Т-технологий» выросла на 39% год к году до 83,5 млрд руб. Возврат на капитал (ROE) в III квартале остался на уровне прошлого года – 37,8%, а в январе – сентябре снизился до 32,7% с 34,7% за девять месяцев 2023 г.