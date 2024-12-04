Владелец маркетинговых агентств Visible и Exalter проведет pre-IPO

Бум pre-IPO

Pre-IPO – это привлечение капитала компанией, которое происходит перед выходом на фондовую биржу, т. е. самим IPO. На этом этапе компании открывают возможности для инвестиций ограниченному кругу инвесторов, предлагая приобрести акции до их публичного размещения на бирже. Этот инструмент может быть интересен как для бизнеса, так и для инвесторов: компания может собрать средства для дальнейшего роста и легче провести публичное размещение в будущем, а инвесторы могут приобрести акции перспективных эмитентов по выгодной цене до их выхода на биржу.

В России сегмент pre-IPO в виде продажи бумаг инвесторам по закрытой подписке на специальных платформах только начинает формироваться. Первые сделки состоялись в 2021 г., а набирать обороты рынок стал в последние два года. В 2024 г. pre-IPO провели, в частности, SR Space, «Бери заряд!» и «Самолет плюс». Размещения проходят на инвестиционных платформах – Moex Start, Rounds Zorko, «Поток», JetLend, «ВТБ регистратор» (в реестре Банка России их более 95). Среди компаний, которые готовятся к pre-IPO в ближайшее время, – краудлендинговая платформа JetLend, производитель мясной продукции «Мяsoet Meat», сеть кафе «Лепим и варим», ресторанная сеть Meat_coin и кофейни «Даблби».