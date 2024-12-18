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/ Инвестиции

В «Альфа-инвестициях» заявили о беспрецедентной дешевизне акций на Мосбирже

Отношение капитализации акций к средствам на вкладах физлиц достигло исторического минимума
Софья Ермакова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Соотношение стоимости акций на Московской бирже и средств на вкладах физических лиц к декабрю 2024 г. достигло исторического минимума в 0,89. Это означает, что капитализация акций составляет 89% от объема депозитов. Об этом пишут аналитики «Альфа-инвестиций» в стратегии на 2025 г., с которой ознакомились «Ведомости». На 1 декабря стоимость всех акций на Мосбирже составляла 47,03 трлн руб., а объем средств физлиц на депозитах – 52,63 трлн руб. Капитализация рынка акций Мосбиржи должна вырасти на 60%, чтобы коэффициент вернулся к средним значениям 2012–2023 гг., когда он находился на уровне 1,45, отметили эксперты брокера.

В 2025 г. индекс Мосбиржи может вырасти максимум на 41% до 3350 пунктов и еще на 9,6–10% за счет дивидендов, считают в «Альфа-инвестициях». Индекс Мосбиржи 17 декабря закончил основные торги на уровне 2377,15 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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