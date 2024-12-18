В «Альфа-инвестициях» заявили о беспрецедентной дешевизне акций на Мосбирже

Соотношение стоимости акций на Московской бирже и средств на вкладах физических лиц к декабрю 2024 г. достигло исторического минимума в 0,89. Это означает, что капитализация акций составляет 89% от объема депозитов. Об этом пишут аналитики «Альфа-инвестиций» в стратегии на 2025 г., с которой ознакомились «Ведомости». На 1 декабря стоимость всех акций на Мосбирже составляла 47,03 трлн руб., а объем средств физлиц на депозитах – 52,63 трлн руб. Капитализация рынка акций Мосбиржи должна вырасти на 60%, чтобы коэффициент вернулся к средним значениям 2012–2023 гг., когда он находился на уровне 1,45, отметили эксперты брокера.