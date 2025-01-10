Что ждет акции X5 после возвращения на рынок

Что ждет акции X5 после возвращения на рынокПервый день торгов бумаги завершили в плюсе, несмотря на негативную конъюнктуру
Бумаги новой материнской компании ритейлера X5 – «Корпоративного центра Икс 5» – завершили первый день торгов на Мосбирже ростом на 0,18% до 2803 руб., следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи 9 января упал на 2,38% до 2773,12 пункта. Торги расписками нидерландской X5 Retail Group N.V. остановились 3 апреля на отметке 2798 руб. в связи с началом процесса редомициляции холдинга.
Возвращение акций ритейлера на биржу спровоцировало резкий рост активности как продавцов, так и покупателей – объем торгов в четверг составил 18,6 млрд руб., а в котировках весь день наблюдалась заметная волатильность. На открытии основной сессии акции X5 теряли 4,57% к последней апрельской цене и стоили 2670 руб., но в течение нескольких минут перешли к быстрому росту и на пике достигали 3000 руб. (+7,22%). Затем стоимость бумаг снова начала стремительно снижаться, и лишь во второй половине дня наметилась относительно стабильная траектория роста.