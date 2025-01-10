Что ждет акции X5 после возвращения на рынок

Возвращение акций ритейлера на биржу спровоцировало резкий рост активности как продавцов, так и покупателей – объем торгов в четверг составил 18,6 млрд руб., а в котировках весь день наблюдалась заметная волатильность. На открытии основной сессии акции X5 теряли 4,57% к последней апрельской цене и стоили 2670 руб., но в течение нескольких минут перешли к быстрому росту и на пике достигали 3000 руб. (+7,22%). Затем стоимость бумаг снова начала стремительно снижаться, и лишь во второй половине дня наметилась относительно стабильная траектория роста.