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Что ждет акции X5 после возвращения на рынок

Первый день торгов бумаги завершили в плюсе, несмотря на негативную конъюнктуру
Софья Ермакова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Бумаги новой материнской компании ритейлера X5 – «Корпоративного центра Икс 5» – завершили первый день торгов на Мосбирже ростом на 0,18% до 2803 руб., следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи 9 января упал на 2,38% до 2773,12 пункта. Торги расписками нидерландской X5 Retail Group N.V. остановились 3 апреля на отметке 2798 руб. в связи с началом процесса редомициляции холдинга.

Возвращение акций ритейлера на биржу спровоцировало резкий рост активности как продавцов, так и покупателей – объем торгов в четверг составил 18,6 млрд руб., а в котировках весь день наблюдалась заметная волатильность. На открытии основной сессии акции X5 теряли 4,57% к последней апрельской цене и стоили 2670 руб., но в течение нескольких минут перешли к быстрому росту и на пике достигали 3000 руб. (+7,22%). Затем стоимость бумаг снова начала стремительно снижаться, и лишь во второй половине дня наметилась относительно стабильная траектория роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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