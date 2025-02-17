В России растет доля несовершеннолетних и пожилых инвесторов

Среди других трендов – снижение доли инвесторов с высшим образованием, наличие которого раньше было обязательным атрибутом: за 2022–2024 гг. она уменьшилась с 64 до 62%. На рынок все чаще приходят люди со средним специальным образованием, сейчас они составляют более трети участников, объясняют авторы исследования. Более того, отмечается в нем, доля таких людей растет и среди активных трейдеров, что свидетельствует о тенденции к демократизации инвестирования. Увеличение числа инвесторов без высшего образования также может быть связано с ростом накоплений, которые люди готовы инвестировать.