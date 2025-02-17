В России растет доля несовершеннолетних и пожилых инвесторов

В России растет доля несовершеннолетних и пожилых инвесторовУ молодежи повышается интерес к трейдингу, а пенсионеры ищут альтернативы вкладу
Лаборатория финансовой грамотности Центрального университета оценила, как изменился портрет частного инвестора за последние три года – с 2022 по 2024 г. (исследование есть у «Ведомостей»). К 2024 г. средний возраст инвестора уменьшился на три года и составил 36 лет. Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже увеличилось в 2024 г. на 5,4 млн и достигло 35,1 млн человек, сообщала площадка.
Кто инвестирует и как
За 2022–2024 гг. особенно заметно выросло число инвесторов в двух возрастных группах – среди молодежи 18–20 лет и старшего поколения, следует из итогов исследования Центрального университета (в нем не приводится абсолютных значений). Но доля молодых инвесторов в общем числе пока что мизерна. Количество несовершеннолетних инвесторов практически с нулевой базы выросло за три года в 20 раз (доля менее 1%), а среди 18–20-летних – в 6 раз (доля 4%), что свидетельствует о все более раннем вовлечении молодежи в инвестиции.
На основную возрастную категорию инвесторов, 20–45 лет, приходится 70%, но их доля снизилась за три года на 8 процентных пунктов из-за роста числа инвесторов моложе 20 и старше 45 лет. Количество инвесторов от 45 лет увеличилось более чем втрое, а их доля (45–50 лет) составляет около 9%. Пожилых инвесторов, от 65 лет (менее 3%), стало больше в 2,5 раза – они активно ищут альтернативы банковским сбережениям, предпочитая умеренные стратегии и долгосрочные инвестиции, включая российские акции, облигации, говорится в исследовании.
Растет активность женщин – их доля в общем числе инвесторов выросла до 45% против 42% в 2022 г. Особенно заметен рост числа женщин среди начинающих инвесторов, говорится в исследовании: это связано с развитием финансовой грамотности и упрощением инструментов инвестора. В активной торговле женщины пока составляют меньшинство – всего 29%, при этом их доходность в среднем выше, чем у мужчин.
Среди других трендов – снижение доли инвесторов с высшим образованием, наличие которого раньше было обязательным атрибутом: за 2022–2024 гг. она уменьшилась с 64 до 62%. На рынок все чаще приходят люди со средним специальным образованием, сейчас они составляют более трети участников, объясняют авторы исследования. Более того, отмечается в нем, доля таких людей растет и среди активных трейдеров, что свидетельствует о тенденции к демократизации инвестирования. Увеличение числа инвесторов без высшего образования также может быть связано с ростом накоплений, которые люди готовы инвестировать.
Счет для несовершеннолетнего
Некоторые брокеры предоставляют возможность открытия брокерских счетов для несовершеннолетних, достигших 14 лет. Среди таких брокеров можно выделить «Т-инвестиции», Сбербанк, «Финам», ВТБ, ПСБ, Альфа-банк и Совкомбанк.
Согласно ч. 1 ст. 26 Гражданского кодекса, для открытия счета требуется письменное согласие родителей или опекунов, однако требования к несовершеннолетним инвесторам отличаются в разных организациях. Например, клиентам Альфа-банка, не достигшим 18-летнего возраста, необходимо получать письменное разрешение на проведение каждой операции. Также можно оформить генеральное разрешение, которое будет распространяться на все будущие операции.
За последние три года инвесторы все чаще стали выбирать гибридные стратегии, комбинируя различные подходы к своим инвестициям, традиционно инвесторов делили на три категории по риск-профилю – консервативные, агрессивные и умеренные. Доля консервативных инвесторов снизилась с 11,5 до 8,8%, а агрессивных выросла с 38,8 до 42,1%. Умеренные составляют половину – их доля почти не изменилась.
Среди активных инвесторов значительно – с 52 до 63% – выросла доля агрессивных трейдеров. То есть тех, кому надо не просто обгонять инфляцию и получать высокую доходность. Ради достижения этой цели агрессивный инвестор готов пересиживать просадки в портфеле в размере 30–50%.
Умеренной стратегии (хочет обгонять инфляцию и получать доходность, не сильно рискуя) среди активных инвесторов придерживаются теперь 34% против 41% в 2022 г. Доля «консерваторов» (сохранение капитала при обгоне инфляции) снизилась с 7 до 3%.
Российские акции и облигации остаются самыми популярными инструментами у розничных инвесторов. В топ-5 акций в 2024 г. вошли сразу две нефтегазовые компании («Лукойл» и «Газпром»), а первые две позиции заняли игроки банковского сектора – Сбербанк и «Т-технологии». С четвертого на пятое место переместился «Яндекс».
Вкладываться частные инвесторы предпочитают в финансовый сектор, энергетику и добычу, а также переработку и производство сырья. Тройка лидеров среди отраслей экономики за три года не изменилась. Зато все большее внимание занимает у инвесторов сектор информационных технологий, где количество инвесторов выросло в 5 раз. Это свидетельствует об активном развитии технологий и повышенном интересе к инновациям в этой сфере, говорится в исследовании.
По итогам 2024 г. индекс Мосбиржи снизился на 6,97% по сравнению с 2023 г. до 2883,04 пункта. По итогам декабря 2024 г. объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями на бирже составил 3,8 трлн руб. В последний раз сопоставимый оборот был зафиксирован в феврале 2022 г. – 4,64 трлн руб. В прошедшую неделю резкий импульс рынку придал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа: с 10 по 14 февраля индекс Мосбиржи увеличился на 7,36% до 3185 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на фоне укрепления рубля сразу на 15,65% до 1111 пунктов.
Итоги исследования
Увеличение числа инвесторов и повышение уровня вовлеченности среди всех категорий населения могут свидетельствовать не только о высоком потенциале отрасли, но и о необходимости более активного участия как со стороны брокеров, так и со стороны государства, говорится в исследовании. Брокерам важно создавать интуитивно понятные сервисы и повышать финансовую грамотность клиентов. Государство должно усилить образовательные инициативы, упростить нормативную базу, защищать права инвесторов и стимулировать инновации в финтехе, чтобы укрепить доверие к рынку. Частным инвесторам же следует формировать сбалансированные долгосрочные портфели, используя доступные образовательные материалы и цифровые платформы для выбора устойчивых секторов и управления капиталом.
В конце января Центральный банк представил возможные требования для новых первичных публичных размещений акций. Они направлены на то, чтобы компании, выходящие на IPO, предоставляли больше информации, а сама процедура выхода на биржу стала более прозрачной. В рамках первого блока мер ЦБ предложил публиковать прогнозы и предоставлять информацию об эмитенте и его рисках в более доступной для непрофессиональных инвесторов форме. Второй блок мер предусматривает обязательное раскрытие параметров периода ограничений на продажу акций, а также критериев соответствия и ответственности для организаторов размещений. Ранее эти предложения звучали в качестве рекомендаций, «но не возымели воздействия», отмечал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Позже ЦБ и Мосбиржа анонсировали фондовый индекс эталонных эмитентов акций, который планируют запустить в июле 2025 г. Эталонными будут признаны компании, которые предоставляют наиболее полную информацию о своей деятельности. При отборе в индекс также будут учитываться финансово-экономические показатели эмитентов, их способность демонстрировать опережающий рост и тем самым стимулировать капитализацию всего фондового рынка. Регулятор считает, что индекс станет полезным ориентиром для рынка и руководством для инвесторов в выборе ценных бумаг для инвестирования.