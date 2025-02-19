Аналитики оценили влияние деэскалации на российские акции

Аналитики оценили влияние деэскалации на российские акцииКапитализация рынка может вырасти на 73% за два года
Капитализация российского рынка акций может вырасти на 73% с учетом дивидендов к концу 2026 г., заявил журналистам 18 февраля руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин. На это повлияет сокращение премии за риск и ключевой ставки, считает он. На конец 2024 г. капитализация рынка акций Московской биржи составляла 53 трлн руб.
Премия за риск инвестирования в акции уже «сжалась» до 7% с повышенных уровней (выше 10%), достигнутых после событий 2022 г., констатировал Харин, а к концу 2026 г. он ожидает увидеть ее на «исторических» 5–6%. Ключевая ставка через два года – ждут в «Альфа-капитале» – будет находиться в диапазоне 12–14% годовых против нынешних 21%.
Все это станет возможно благодаря деэскалации конфликта на Украине, предполагает Харин. Ее итогом может быть не только снижение риск-премии в акциях, но и восстановление импорта, приток рабочей силы, снижение бюджетного стимула и санкционных рисков, перечисляет эксперт. Свое влияние на рост публичного долевого рынка могут оказать и «самоограничения» на движение капитала, отметил он: сейчас многие крупные бизнесмены не переводят деньги за рубеж, потому что уже «находятся в списках» или боятся там оказаться.
Успех в переговорах по Украине может открыть двери западным фондам на российский рынок капитала, не исключает аналитик инвесткомпании «Финам» Игорь Додонов, но пока не ясно, на каких условиях им дадут вернуться и будут ли они вкладываться надолго, говорит он.
Скажется на ситуации и улучшение качества корпоративного управления, добавил Харин. В начале 2025 г. Банк России объявил, что на рынке появится фондовый индекс эталонных эмитентов акций, способных расти опережающими темпами и тем самым выступать драйвером капитализации всего рынка.
Эффектом деэскалации может стать не только более высокая справедливая оценка акций, но и переток ликвидности в акции из консервативных инструментов – фондов денежного рынка и депозитов, рассуждает Харин. Еще одним источником новых денег будут дивидендные выплаты, в последнее время отправлявшиеся в те же фонды ликвидности или на депозиты, заметил он.
В «Цифра брокере» уже сейчас видят отток средств из тех активов, которые инвесторы покупали весь прошлый год: из фондов денежного рынка за прошедшие 30 дней (на 17 февраля) «утекло» 45 млрд руб. По мере переговорного процесса по Украине переток денег в акции будет продолжаться, а когда начнется цикл понижения ключевой ставки, оттоки с денежного рынка будут еще большие, считает аналитик «Цифра брокера» Иван Ефанов.
Деньги, перетекающие в акции из фондов и депозитов, уже поддерживают рост рынка, считает директор по работе с клиентами брокера БКС Андрей Петров. По его словам, чем выше будет рынок, тем больше будет желающих переложиться из фондов ликвидности в акции или облигации. Притока средств из фондов денежного рынка, где скопилось более 1 трлн руб., будет достаточно, чтобы существенно переоценить отечественные акции до их средних мультипликаторов за последние 10 лет, считает Петров. Средний коэффициент Р/Е (цена акции / прибыль на акцию) российского рынка с 2013 по 2023 г. составлял 6,1–6,4x против текущего 4,1x, т. е. апсайд превышает 50%, отметили в БКС. По оценке «Альфа-капитала», Р/Е отечественного рынка в 2025 г. составит 4,8x после 3,9x в 2024 г., а в 2026 г. поднимется до 5,9x.
На 1,5% снизился во вторник индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 18 февраля, уменьшился на 1,5% до 3258,76 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС опустился на 1,4% до 1123,91 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Мосэнерго» (+1,22%), «Полюса» (+0,97%) и «Русала» (+0,07%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции ПИК (-6,57%), ВТБ (-6,01%), «префы» «Мечела» (-6%), а также бумаги АФК «Система» (-5,34%) и «Европлана» (-5,28%).
Курс юаня на Московской бирже за это время вырос на 9 коп. до 12,4 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 91,3398 руб. (-9 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 95,6693 руб. (-13 коп.). Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent во вторник увеличилась на 0,5% до $75,57/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,2% до $71,53/барр.
Индекс Мосбиржи начал торги вторника бодро и обновил максимум с начала года на уровне 3360 пунктов, после чего перешел к коррекции, констатирует эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев. Его прогноз по бенчмарку на 19 февраля – 3175–3300 пунктов, по курсу юаня – 1213 руб., по доллару – 90–95 руб.
Рынок на ожиданиях переговоров РФ и США вышел на максимумы с мая 2024 г. – вероятно, ряд участников торгов решили зафиксировать прибыль по факту встречи дипломатов, предполагает Шепелев. Вдобавок, несмотря на обсуждение вопросов сближения позиций, говорить о значительных результатах пока рано, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Внешний фон был неоднородным, отмечает Шепелев. В Китае индексы снижались после ралли на позитивных новостях о смягчении регулирования технологических компаний и успехах DeepSeek. Февральский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW вышел чуть хуже прогноза, но заметно лучше январского показателя, рассказывает эксперт.
В среду состоится заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики. В США выйдет статистика по новостройкам за январь. Росстат представит недельные данные по динамике потребительских цен, напомнил Шепелев.
Большие дивиденды в размере около 550 млрд руб., которые будут выплачены на стыке II–III кварталов 2025 г., могут начать оставаться на фондовом рынке и стать существенным драйвером для роста, согласен Харин. Всего в 2025 г. компании выплатят дивиденды примерно на 4–4,5 трлн руб., только в I квартале пришло уже около 150 млрд руб., рассказал Петров. В «Цифра брокере» ожидают суммарные дивидендные выплаты на 5,8 трлн руб., в инвесткомпании «Финам» – на 4,9 трлн руб., а в УК «Первая» – на 4 трлн руб.
Лидерами по дивидендной доходности станут ритейлер Х5 Group, «Газпром нефть», микрофинансовая компания «Займер» и «Сургутнефтегаз», ожидает Ефанов из «Цифра брокера». В «Первой» выделяют Сбербанк, «Лукойл», «Татнефть» и тот же «Сургутнефтегаз», говорит портфельный управляющий УК Андрей Алексеев. В «Финаме» в топ-5 дивидендных акций включают Сбербанк, «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», перечисляет Додонов.
Впрочем, процентные ставки в стране будут оставаться высокими до конца года, предупреждает Додонов, поэтому многие инвесторы предпочтут и далее держать средства на депозитах и в фондах денежного рынка. А вот в 2026 г., если не произойдет чего-то экстраординарного, можно будет рассчитывать на более активный переток денег из этих инструментов в акции, считает аналитик. По крайней мере в первой половине 2025 г. рассчитывать на данный источник поддержки котировок широкому рынку не стоит, согласен портфельный управляющий УК «Первая» Михаил Цагарели. Вдобавок поток средств из фондов ликвидности перераспределится между долевым и долговым рынками, подчеркнул он.
Низкая оценка акций будет привлекать сюда более «умные» деньги – институционалов и семейные офисы, полагает Харин, а вот чтобы создать у розничных инвесторов устойчивое ощущение, что сюда можно инвестировать, нужен продолжительный период роста, поскольку они меряют рынок номинальными доходностями.