Аналитики оценили влияние деэскалации на российские акции

На 1,5% снизился во вторник индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 18 февраля, уменьшился на 1,5% до 3258,76 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС опустился на 1,4% до 1123,91 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Мосэнерго» (+1,22%), «Полюса» (+0,97%) и «Русала» (+0,07%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции ПИК (-6,57%), ВТБ (-6,01%), «префы» «Мечела» (-6%), а также бумаги АФК «Система» (-5,34%) и «Европлана» (-5,28%).

Курс юаня на Московской бирже за это время вырос на 9 коп. до 12,4 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 91,3398 руб. (-9 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 95,6693 руб. (-13 коп.). Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent во вторник увеличилась на 0,5% до $75,57/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,2% до $71,53/барр.

Индекс Мосбиржи начал торги вторника бодро и обновил максимум с начала года на уровне 3360 пунктов, после чего перешел к коррекции, констатирует эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев. Его прогноз по бенчмарку на 19 февраля – 3175–3300 пунктов, по курсу юаня – 1213 руб., по доллару – 90–95 руб.

Рынок на ожиданиях переговоров РФ и США вышел на максимумы с мая 2024 г. – вероятно, ряд участников торгов решили зафиксировать прибыль по факту встречи дипломатов, предполагает Шепелев. Вдобавок, несмотря на обсуждение вопросов сближения позиций, говорить о значительных результатах пока рано, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Внешний фон был неоднородным, отмечает Шепелев. В Китае индексы снижались после ралли на позитивных новостях о смягчении регулирования технологических компаний и успехах DeepSeek. Февральский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW вышел чуть хуже прогноза, но заметно лучше январского показателя, рассказывает эксперт.

В среду состоится заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики. В США выйдет статистика по новостройкам за январь. Росстат представит недельные данные по динамике потребительских цен, напомнил Шепелев.