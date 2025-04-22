Высокая ключевая ставка не привела к волне дефолтов по облигациям

Высокая ключевая ставка не привела к волне дефолтов по облигациямНа это повлияла низкая чувствительность к изменениям и финансовая устойчивость компаний
Из-за высоких ставок рынок все еще ждет, что число дефолтов на облигационном рынке будет расти, но по итогам 2024 г. только 10 компаний впервые допустили дефолт, что в целом соответствует уровням 2018–2023 гг., когда ставки были далеко от текущих уровней. Об этом говорится в новом обзоре аналитиков АКРА – они не ждут всплеска дефолтов и в этом году.
Рейтинговое агентство допускает увеличение доли эмитентов, впервые допустивших дефолт, до 2–3% от общего числа – это в целом соответствует присвоенным кредитным рейтингам. На конец марта на российском рынке было 610 эмитентов корпоративных облигаций, следует из статистики Cbonds. С 2018 по 2024 г. включительно количество эмитентов с дефолтами колебалось в диапазоне от 7 до 12, что соответствует 1,3–2,7% от общего числа эмитентов на российском облигационном рынке, оценило АКРА.