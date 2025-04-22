Высокая ключевая ставка не привела к волне дефолтов по облигациям

Из-за высоких ставок рынок все еще ждет, что число дефолтов на облигационном рынке будет расти, но по итогам 2024 г. только 10 компаний впервые допустили дефолт, что в целом соответствует уровням 2018–2023 гг., когда ставки были далеко от текущих уровней. Об этом говорится в новом обзоре аналитиков АКРА – они не ждут всплеска дефолтов и в этом году.