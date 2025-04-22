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Высокая ключевая ставка не привела к волне дефолтов по облигациям

На это повлияла низкая чувствительность к изменениям и финансовая устойчивость компаний
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Из-за высоких ставок рынок все еще ждет, что число дефолтов на облигационном рынке будет расти, но по итогам 2024 г. только 10 компаний впервые допустили дефолт, что в целом соответствует уровням 2018–2023 гг., когда ставки были далеко от текущих уровней. Об этом говорится в новом обзоре аналитиков АКРА – они не ждут всплеска дефолтов и в этом году.

Рейтинговое агентство допускает увеличение доли эмитентов, впервые допустивших дефолт, до 2–3% от общего числа – это в целом соответствует присвоенным кредитным рейтингам. На конец марта на российском рынке было 610 эмитентов корпоративных облигаций, следует из статистики Cbonds. С 2018 по 2024 г. включительно количество эмитентов с дефолтами колебалось в диапазоне от 7 до 12, что соответствует 1,3–2,7% от общего числа эмитентов на российском облигационном рынке, оценило АКРА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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