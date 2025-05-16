«Ренессанс капитал» рекомендует среднесрочные ОФЗ в ожидании снижения ставок

Инвесткомпания «Ренессанс капитал» в базовом сценарии ожидает снижения ключевой ставки до 12% годовых к 1 июля 2026 г. на фоне нормализации темпов роста цен и рекомендует обратить внимание на среднесрочные ОФЗ – при таком развитии событий они дадут наибольшую доходность. Об этом аналитики Владимир Василенко и Олег Кузьмин пишут в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21%.