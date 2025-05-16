«Ренессанс капитал» рекомендует среднесрочные ОФЗ в ожидании снижения ставок

«Ренессанс капитал» рекомендует среднесрочные ОФЗ в ожидании снижения ставокК июлю 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12% годовых, ждет инвесткомпания в базовом сценарии
Инвесткомпания «Ренессанс капитал» в базовом сценарии ожидает снижения ключевой ставки до 12% годовых к 1 июля 2026 г. на фоне нормализации темпов роста цен и рекомендует обратить внимание на среднесрочные ОФЗ – при таком развитии событий они дадут наибольшую доходность. Об этом аналитики Владимир Василенко и Олег Кузьмин пишут в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21%.
По базовому прогнозу инвесткомпании (вероятность 50%), уже достигнутая жесткость денежно-кредитных условий, а также ухудшение конъюнктуры мировых товарных рынков из-за торговых войн приведут к охлаждению отечественной экономики и снижению темпов роста цен до 7,2% в годовом выражении на конец 2025 г. С 6 по 12 мая годовая инфляция в России замедлилась до 10,09% с 10,21% неделей ранее.