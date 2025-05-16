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«Ренессанс капитал» рекомендует среднесрочные ОФЗ в ожидании снижения ставок

К июлю 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12% годовых, ждет инвесткомпания в базовом сценарии
Мария Викулова
В «Ренессанс капитале» считают, что ЦБ начнет цикл смягчения монетарной политики на заседаниях 6 июня или 25 июля этого года
В «Ренессанс капитале» считают, что ЦБ начнет цикл смягчения монетарной политики на заседаниях 6 июня или 25 июля этого года / Максим Стулов / Ведомости

Инвесткомпания «Ренессанс капитал» в базовом сценарии ожидает снижения ключевой ставки до 12% годовых к 1 июля 2026 г. на фоне нормализации темпов роста цен и рекомендует обратить внимание на среднесрочные ОФЗ – при таком развитии событий они дадут наибольшую доходность. Об этом аналитики Владимир Василенко и Олег Кузьмин пишут в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21%.

По базовому прогнозу инвесткомпании (вероятность 50%), уже достигнутая жесткость денежно-кредитных условий, а также ухудшение конъюнктуры мировых товарных рынков из-за торговых войн приведут к охлаждению отечественной экономики и снижению темпов роста цен до 7,2% в годовом выражении на конец 2025 г. С 6 по 12 мая годовая инфляция в России замедлилась до 10,09% с 10,21% неделей ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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