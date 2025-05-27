«Т-технологии» объявили об инвестициях в «Яндекс»

Одновременно с сообщениями двух компаний ЗПИФ «Консорциум. Первый» объявил о начале передачи акций МКПАО «Яндекс» своим пайщикам напрямую. Команда менеджеров продолжит управлять компанией и принимать ключевые решения, а также сохранит за собой все специальные акционерные права, полученные в ходе реструктуризации, говорит представитель «Яндекса»: ни у одного из акционеров не будет контролирующей доли. Изменения в структуре акционеров не повлияют на стратегию и операционную деятельность «Яндекса», добавил он.