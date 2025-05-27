«Т-технологии» объявили об инвестициях в «Яндекс»«Каталитик пипл» приобрела «Меридиан-сервис», входивший в консорциум по выкупу активов «Яндекса»
Совместное предприятие «Каталитик пипл» группы «Т-технологии» (50,01%) и компании «Интеррос» (49,99%) объявило о вхождении в число миноритарных инвесторов МКПАО «Яндекс», говорится в пресс-релизе «Т-технологий». Совместное предприятие создано для инвестиций в высокотехнологичный сектор, уточняли ранее в «Т-технологиях».
Доля «Каталитик пипл» в МКПАО «Яндекс» составит 9,95%.
26 мая «Каталитик пипл» получила 100% долей ООО «Меридиан-сервис», следует из данных ЕГРЮЛ. Он входил в пул инвесторов по приобретению российского бизнеса «Яндекса». Компания получила 10% в ЗПИФ «Консорциум. Первый», который сейчас выступает основным акционером МКПАО «Яндекс». Изначально «Меридиан-сервис» контролировал бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов, его долю, согласно ЕГРЮЛ, «Каталитик пипл» и получила.
«Приобретение миноритарной доли российского "Яндекса" в полной мере отвечает стратегии «Интерроса» по развитию инновационных направлений бизнеса», – передал «Ведомостям» генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин через представителя. «Интеррос» ожидает совместной работы по таким направлениям, как «увеличение ценности для пользователей через новые кросс-сервисные возможности, сотрудничество в развитии ИИ и больших языковых моделей, разработка решений в области повышения безопасности, а также совместные образовательные инициативы и научные исследования».
По данным «Т-технологий», компания не использовала собственный капитал группы. Цена приобретения назначена ниже текущей рыночной стоимости за счет размера доли, профиля и структуры финансирования. Сейчас одна акция «Яндекса» на Мосбирже стоит 3967 руб. (+1,38%).
В дальнейшем компания прогнозирует рост капитализации пакета акций «Яндекса» с учетом возможного будущего сотрудничества. «Мы видим большой взаимный потенциал, в частности в развитии образовательных проектов, научных исследованиях, развитии больших языковых моделей и решений в области повышения безопасности», – сказал президент компании Станислав Близнюк.
Одновременно с сообщениями двух компаний ЗПИФ «Консорциум. Первый» объявил о начале передачи акций МКПАО «Яндекс» своим пайщикам напрямую. Команда менеджеров продолжит управлять компанией и принимать ключевые решения, а также сохранит за собой все специальные акционерные права, полученные в ходе реструктуризации, говорит представитель «Яндекса»: ни у одного из акционеров не будет контролирующей доли. Изменения в структуре акционеров не повлияют на стратегию и операционную деятельность «Яндекса», добавил он.
На базе «Каталитик» «Т-технологии» в рамках СП с «Интерросом» будут осуществлять инвестиции в высокотехнологичные проекты, сообщала ранее группа «Т». «Интеррос» отвечает за финансирование таких проектов, а «Т-технологии» получают возможность «эффективно, с требуемой доходностью на капитал инвестировать в технологические бизнесы с потенциальными значительными операционными синергиями без отвлечения капитала от ключевых бизнесов группы». В число активов «Каталитика» уже входит 64% АО «Точка» (цифровой сервис для предпринимателей).