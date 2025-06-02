Брокер «Финама» предложит «квалам» деривативы с привязкой к криптовалютам

Брокер «Финама» предложит «квалам» деривативы с привязкой к криптовалютамА также продукты с экспозицией на активные алгоритмические стратегии
Брокер «Финам» предложит квалифицированным инвесторам деривативы на ведущие криптовалюты, портфели из нескольких валют, а также продукты, обеспечивающие экспозицию на активные алгоритмические стратегии, рассказал «Ведомостям» представитель инвесткомпании. Такие продукты стали возможны после того, как 28 мая Банк России разрешил профучастникам предлагать квалифицированным инвесторам инструменты, доходность которых зависит от стоимости криптовалют.
Базовыми активами производных финансовых инструментов (ПФИ) «Финама» будут наиболее популярные криптовалюты: биткойн, эфир, солана и др. Инструменты позволят получать доход как от их роста, так и от снижения – брокер предложит инструменты для получения инверсивной доходности, которые выступят аналогом «шортов», отметил представитель «Финама».