Брокер «Финама» предложит «квалам» деривативы с привязкой к криптовалютам

Брокер «Финам» предложит квалифицированным инвесторам деривативы на ведущие криптовалюты, портфели из нескольких валют, а также продукты, обеспечивающие экспозицию на активные алгоритмические стратегии, рассказал «Ведомостям» представитель инвесткомпании. Такие продукты стали возможны после того, как 28 мая Банк России разрешил профучастникам предлагать квалифицированным инвесторам инструменты, доходность которых зависит от стоимости криптовалют.