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Брокер «Финама» предложит «квалам» деривативы с привязкой к криптовалютам

А также продукты с экспозицией на активные алгоритмические стратегии
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Брокер «Финам» предложит квалифицированным инвесторам деривативы на ведущие криптовалюты, портфели из нескольких валют, а также продукты, обеспечивающие экспозицию на активные алгоритмические стратегии, рассказал «Ведомостям» представитель инвесткомпании. Такие продукты стали возможны после того, как 28 мая Банк России разрешил профучастникам предлагать квалифицированным инвесторам инструменты, доходность которых зависит от стоимости криптовалют.

Базовыми активами производных финансовых инструментов (ПФИ) «Финама» будут наиболее популярные криптовалюты: биткойн, эфир, солана и др. Инструменты позволят получать доход как от их роста, так и от снижения – брокер предложит инструменты для получения инверсивной доходности, которые выступят аналогом «шортов», отметил представитель «Финама».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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