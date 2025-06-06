В России появилось автоследование с ИИ для управления криптовалютными активами

Сейчас стратегия работает с фьючерсными контрактами на паи инвестфонда iShares Bitcoin Trust ETF, торги которыми стартовали на Московской бирже 4 июня. Помимо этого фьючерса в стратегию входит фонд ликвидности для повышения доходности и фьючерс на валюту для хеджирования валютного риска, поделился представитель БКС. В дальнейшем планируется расширить инструментарий и включить другие криптовалютные активы, добавил он.