В России появилось автоследование с ИИ для управления криптовалютными активами

В России появилось автоследование с ИИ для управления криптовалютными активамиИнструмент запустил «БКС мир инвестиций», пока он работает с новым фьючерсом Мосбиржи
Брокер «БКС мир инвестиций» 5 июня запустил первую на рынке стратегию автоследования для управления криптовалютными активами после того, как ЦБ разрешил разработку продуктов с привязкой к крипте. Стратегия с активным управлением криптовалютой называется «Криптотрейдер AI» и функционирует с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщил представитель БКС «Ведомостям».
Сейчас стратегия работает с фьючерсными контрактами на паи инвестфонда iShares Bitcoin Trust ETF, торги которыми стартовали на Московской бирже 4 июня. Помимо этого фьючерса в стратегию входит фонд ликвидности для повышения доходности и фьючерс на валюту для хеджирования валютного риска, поделился представитель БКС. В дальнейшем планируется расширить инструментарий и включить другие криптовалютные активы, добавил он.