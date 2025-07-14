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В России запустят фонд для стартапов ранней стадии в области беспилотия

Стартапы на стадии preseed и seed ощущают острый дефицит капитала, а традиционным венчурным инвесторам не хватает экспертизы
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Центр беспилотных систем и технологий (АНО «ЦБСТ») рассматривает возможность запуска инвестиционного фонда для проектов двойного назначения, находящихся на ранних стадиях (TRL 4–7), объемом несколько миллиардов рублей, рассказал «Ведомостям» председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков. Спектр компаний и проектов для инвестиций будет охватывать автономные системы, искусственный интеллект, робототехнику, двигатели, сенсоры и датчики, связь и новые материалы, уточнил он.

TRL ​​(Technology Readiness Level) – это шкала степени зрелости технологии, которая позволяет оценить, насколько технология готова к внедрению в производство и на рынок, где TRL 1 – это формирование идеи разработки, а TRL 9 – полноценное использование и применение на рынке. Проект в стадии TRL 4–7 означает раннюю стадию реализации, т. е. проект находится на стадии НИОКР/ОКР, идут испытания прототипа, но нет серийного производства и продаж, поясняет партнер венчурного фонда «Восход» Константин Гибало.

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