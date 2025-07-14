В России запустят фонд для стартапов ранней стадии в области беспилотия

TRL ​​(Technology Readiness Level) – это шкала степени зрелости технологии, которая позволяет оценить, насколько технология готова к внедрению в производство и на рынок, где TRL 1 – это формирование идеи разработки, а TRL 9 – полноценное использование и применение на рынке. Проект в стадии TRL 4–7 означает раннюю стадию реализации, т. е. проект находится на стадии НИОКР/ОКР, идут испытания прототипа, но нет серийного производства и продаж, поясняет партнер венчурного фонда «Восход» Константин Гибало.