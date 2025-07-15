Когда рынок российских акций вернется к стабильному росту

В понедельник, 14 июля, индекс Мосбиржи несколько раз менял свое направление: открылся бенчмарк на минимуме с начала года, затем перешел к росту чуть выше нуля, а к концу основных торгов (на заявлениях Трампа) резко взлетел почти на 3%. В итоге сессию понедельника индекс Мосбиржи закрыл в плюсе на 2,73%, достиг 2714,14 пункта и практически отыграл снижение на 3,31% в пятницу 11 июля.