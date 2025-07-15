Когда рынок российских акций вернется к стабильному росту

Когда рынок российских акций вернется к стабильному ростуРиторика Трампа в отношении России остается для инвесторов важнее фундаментальных факторов
В понедельник, 14 июля, индекс Мосбиржи несколько раз менял свое направление: открылся бенчмарк на минимуме с начала года, затем перешел к росту чуть выше нуля, а к концу основных торгов (на заявлениях Трампа) резко взлетел почти на 3%. В итоге сессию понедельника индекс Мосбиржи закрыл в плюсе на 2,73%, достиг 2714,14 пункта и практически отыграл снижение на 3,31% в пятницу 11 июля.
Трамп вечером по Москве 14 июля раскрыл анонсированный на прошлой неделе «маленький сюрприз»: США введут санкции против России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании. В этом случае Штаты установят вторичные пошлины против России в размере 100%, отметил американский президент, понадеявшись, что США не придется этого делать.
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