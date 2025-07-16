Как будут страховаться средства владельцев ИИС-3

Как будут страховаться средства владельцев ИИС-3Инвесторы будут знать, участвует ли их брокер или управляющая в этой системе страхования
Средства инвесторов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) третьего типа будут застрахованы в пределах 1,4 млн руб. – соответствующий закон Госдума приняла 15 июля сразу во втором и третьем чтениях. Страховка заработает с 1 января 2026 г. и будет распространяться на случаи банкротства брокера или управляющей компании после этой даты.
Как будет работать механизм
Выплатами будет заниматься единый оператор – некоммерческая организация «Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов», в который преобразуется действующий сейчас Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Управляет этим фондом Валерий Лях, который до 2023 г. работал в Банке России.
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