Как будут страховаться средства владельцев ИИС-3

Средства инвесторов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) третьего типа будут застрахованы в пределах 1,4 млн руб. – соответствующий закон Госдума приняла 15 июля сразу во втором и третьем чтениях. Страховка заработает с 1 января 2026 г. и будет распространяться на случаи банкротства брокера или управляющей компании после этой даты.