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Как будут страховаться средства владельцев ИИС-3

Инвесторы будут знать, участвует ли их брокер или управляющая в этой системе страхования
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Средства инвесторов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) третьего типа будут застрахованы в пределах 1,4 млн руб. – соответствующий закон Госдума приняла 15 июля сразу во втором и третьем чтениях. Страховка заработает с 1 января 2026 г. и будет распространяться на случаи банкротства брокера или управляющей компании после этой даты.

Как будет работать механизм

Выплатами будет заниматься единый оператор – некоммерческая организация «Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов», в который преобразуется действующий сейчас Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Управляет этим фондом Валерий Лях, который до 2023 г. работал в Банке России.

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