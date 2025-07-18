Инвесторы сместили фокус на фонды облигаций

Инвестиционные фонды облигаций на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки вытеснили фонды денежного рынка: за неделю с 7 по 13 июля чистый приток средств инвесторов в облигационные ПИФы составил 22,6 млрд руб., а в денежные – 8,1 млрд руб., свидетельствуют данные InvestFunds. Это максимум с начала года. В результате этого впервые сменился лидер по притокам – с начала года в фонды облигаций пришло 197,5 млрд руб., а фонды денежного рынка сместились на 2-е место (+190,6 млрд руб.), пишут аналитики компании «Эйлер» в новом обзоре.