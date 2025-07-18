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Инвесторы сместили фокус на фонды облигаций

Нетто-притоки в них впервые с начала года превысили вложения в фонды денежного рынка
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Инвестиционные фонды облигаций на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки вытеснили фонды денежного рынка: за неделю с 7 по 13 июля чистый приток средств инвесторов в облигационные ПИФы составил 22,6 млрд руб., а в денежные – 8,1 млрд руб., свидетельствуют данные InvestFunds. Это максимум с начала года. В результате этого впервые сменился лидер по притокам – с начала года в фонды облигаций пришло 197,5 млрд руб., а фонды денежного рынка сместились на 2-е место (+190,6 млрд руб.), пишут аналитики компании «Эйлер» в новом обзоре.

В годовом выражении фонды денежного рынка, которые были популярны весь прошлый год, все еще значительно обгоняют другие ПИФы: за последние 12 месяцев нетто-притоки в них составили 863 млрд руб., на 2-м месте с большим отрывом (232 млрд руб.) идут фонды облигаций. 3-е место с притоком 67,1 млрд руб. занимают ЗПИФы недвижимости.

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