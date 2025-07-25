Алмазы подорожают более чем на 50% к 2027 году: надо ли в них инвестировать

Средние мировые цены на необработанные ювелирные алмазы к 2027 г. могут вырасти на 50% относительно 2024 г. – до $189 за карат со $125, говорится в прогнозе аудиторско-консалтинговой компании Kept (есть у «Ведомостей»). В последние годы высокие запасы алмазов оказывали давление на цены, но в среднесрочной перспективе снижение объемов добычи может привести к дефициту сырья ювелирного качества – это, в свою очередь, повысит привлекательность бриллиантов для инвестиционных целей.