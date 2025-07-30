Количество дефолтов по облигациям резко выросло в первом полугодии

Количество дефолтов по облигациям резко выросло в первом полугодииПик высокой ключевой ставки пройден, но облигационный рынок реагирует с временным лагом
Количество дефолтов по облигациям в первом полугодии 2025 г. превысило их общее число в прошлом году, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). С января по июнь первичные дефолты, в том числе технические, допустили 14 эмитентов (еще 2 – в июне), подсчитали аналитики агентства. За весь 2024 год дефолтов было 11.
Только в июне за два дня технические дефолты из-за нехватки денежных средств впервые допустили три эмитента из компаний с рейтингом категории B – ТК «Нафтатранс плюс», «Мосрегионлифт» и ТК «Магнум ойл», говорится в обзоре. Впоследствии «Мосрегионлифт» успел исполнить обязательства по погашению части номинала облигаций, избежав фактического дефолта в отличие от двух других компаний, указано в документе.