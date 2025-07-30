Количество дефолтов по облигациям резко выросло в первом полугодии

Количество дефолтов по облигациям в первом полугодии 2025 г. превысило их общее число в прошлом году, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). С января по июнь первичные дефолты, в том числе технические, допустили 14 эмитентов (еще 2 – в июне), подсчитали аналитики агентства. За весь 2024 год дефолтов было 11.