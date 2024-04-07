Как не бояться структурных продуктов

В 2023 г. объем размещений структурных продуктов на Московской бирже вырос в 4 раза и превысил 160 млрд руб. Динамике способствовала адаптация рынка к более жестким условиям регулирования, которые Банк России ввел в 2021 г. в ответ на практику мисселинга. Также росту способствовало завершение перехода от иностранных инструментов к российским – профучастники и крупные частные клиенты потеряли возможность покупать структурные продукты, выпущенные за рубежом.