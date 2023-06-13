«Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год
Собрание акционеров «Северсталь», одной из крупнейших металлургических компаний страны приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«Прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать», – следует из сообщения.
В апреле совет директоров компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что решение совета директоров было ожидаемым, так как неопределенность бизнеса растет, снижение маржинальности происходит на фоне роста издержек. В компании ранее допускали, что могут вернуться к вопросу дивидендных выплат, если экономическая ситуация будет соответствовать ожиданиям менеджмента.
Последний раз «Северсталь» платила годовые дивиденды за 2020 г. в размере 30,4 млрд руб. По итогам 2021 г. компания дивиденды не выплачивала, сделав только промежуточные выплаты за I квартал, полугодие и девять месяцев. По мнению экспертов, инвесторам стоит ждать выплат только в 2024 г. С начала спецоперации «Северсталь» не публиковала отчетность по МСФО, раскрывая только операционные результаты.
Из-за санкций металлургическая отрасль столкнулась с большим количеством вызовов. Евросоюз (ЕС) ввел запрет на импорт некоторых видов стальной продукции, в частности горячего, холодного и сортового проката, а также труб. Это отразилось в динамике финансовых показателей «Северстали», продажи которой в значительной степени были ориентированы на европейские рынки. Под санкции США попала сама компания и ее основной владелец Алексей Мордашов, который также оказался и под ограничениями ЕС. Из-за этого «Северсталь» полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны союза.