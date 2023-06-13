«Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Из-за санкций металлургическая отрасль столкнулась с большим количеством вызовов. Евросоюз (ЕС) ввел запрет на импорт некоторых видов стальной продукции, в частности горячего, холодного и сортового проката, а также труб. Это отразилось в динамике финансовых показателей «Северстали», продажи которой в значительной степени были ориентированы на европейские рынки. Под санкции США попала сама компания и ее основной владелец Алексей Мордашов, который также оказался и под ограничениями ЕС. Из-за этого «Северсталь» полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны союза.