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Мосбиржа перевела торги акциями и облигациями на режим Т+1

Ведомости

Торги акциями и облигациями на Мосбирже переведены на единый расчетный цикл T+1. Теперь поставка активов после заключения сделки осуществляется на следующий торговый день, а не на второй. Об это сообщается на сайте торговой площадки.

Как отмечает Мосбиржа, сокращение расчетного цикла повысит удобство торгов и расчетов, а также за счет синхронизации с другими рынками позволит снизить временные затраты на проведение операций и оптимизировать механизмы управления ликвидностью. Кроме того, упростит формирование торгового и расчетного календаря фондового рынка на праздничные дни.

Переход на расчетный цикл Т+1 является общемировым трендом. На такой расчетный цикл уже перешли Индия и Китай, переход бирж США запланирован на 2024 г. Обсуждается переход и европейских торговых площадок. В России тестирование режима торгов Т+1 на фондовом рынке проходило с 15 мая 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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