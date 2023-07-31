Мосбиржа перевела торги акциями и облигациями на режим Т+1
Торги акциями и облигациями на Мосбирже переведены на единый расчетный цикл T+1. Теперь поставка активов после заключения сделки осуществляется на следующий торговый день, а не на второй. Об это сообщается на сайте торговой площадки.
Как отмечает Мосбиржа, сокращение расчетного цикла повысит удобство торгов и расчетов, а также за счет синхронизации с другими рынками позволит снизить временные затраты на проведение операций и оптимизировать механизмы управления ликвидностью. Кроме того, упростит формирование торгового и расчетного календаря фондового рынка на праздничные дни.
Переход на расчетный цикл Т+1 является общемировым трендом. На такой расчетный цикл уже перешли Индия и Китай, переход бирж США запланирован на 2024 г. Обсуждается переход и европейских торговых площадок. В России тестирование режима торгов Т+1 на фондовом рынке проходило с 15 мая 2023 г.