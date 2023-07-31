Акции EMC выросли на 30% на фоне планов переезда компании в Россию

Цена на бумаги взлетела после новости о том, что совет директоров United Medical Group, которая является головной структурой EMC, назначил на 31 августа внеочередное собрание акционеров и планирует обсудить смену юрисдикции компании с Кипра на остров Октябрьский в Калининградской области. Об этом сообщила компания.