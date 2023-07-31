Газета
Инвестиции

Акции EMC выросли на 30% на фоне планов переезда компании в Россию

Ведомости

Стоимость акций Европейского медицинского центра (EMC) выросла на 30% до 947,2 руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По состоянию на 17:10 мск котировки скорректировались до 857,7 руб. (+17,41%).

Цена на бумаги взлетела после новости о том, что совет директоров United Medical Group, которая является головной структурой EMC, назначил на 31 августа внеочередное собрание акционеров и планирует обсудить смену юрисдикции компании с Кипра на остров Октябрьский в Калининградской области. Об этом сообщила компания.

Ранее гендиректор EMC Андрей Яновский сообщил о рассмотрении возможности переноса регистрации в российскую юрисдикцию.

EMC – провайдер премиальных медуслуг, владеющий сетью частных клиник в России. На российском рынке компания находится уже более 30 лет. Ее депозитарные расписки на фондовом рынке Московской биржи обращаются с 15 июля 2021 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных