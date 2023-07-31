Акции EMC выросли на 30% на фоне планов переезда компании в Россию
Стоимость акций Европейского медицинского центра (EMC) выросла на 30% до 947,2 руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
По состоянию на 17:10 мск котировки скорректировались до 857,7 руб. (+17,41%).
Цена на бумаги взлетела после новости о том, что совет директоров United Medical Group, которая является головной структурой EMC, назначил на 31 августа внеочередное собрание акционеров и планирует обсудить смену юрисдикции компании с Кипра на остров Октябрьский в Калининградской области. Об этом сообщила компания.
Ранее гендиректор EMC Андрей Яновский сообщил о рассмотрении возможности переноса регистрации в российскую юрисдикцию.
EMC – провайдер премиальных медуслуг, владеющий сетью частных клиник в России. На российском рынке компания находится уже более 30 лет. Ее депозитарные расписки на фондовом рынке Московской биржи обращаются с 15 июля 2021 г.