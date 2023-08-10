Beluga Group в первом полугодии увеличила выручку по МСФО на 14%
Производитель алкогольной продукции Beluga Group в первом полугодии увеличил выручку на 14% до 47,9 млрд руб. с 42,05 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из отчета о финансовых результатах компании по МСФО.
На фоне выхода отчетности стоимость бумаг в ходе торгов на Мосбирже Beluga Group снижалась на 3,78% до 5501 руб. По состоянию на 12:42 мск она составляла 5 707 (-0,17%).
Чистая прибыль выросла на 35% до 3,04 млрд руб. против 2,26 млрд руб. в аналогичный период годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 9% до 18,8 млрд руб. против 17,19 млрд руб.
EBITDA за тот же период прибавила 5%, увеличившись до 7,56 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась до 15,8% с 17% годом ранее, соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,05х против 1,77х соответственно.
Как пояснили в компании, рост чистой прибыли обусловлен проактивной ценовой политикой, постоянным ростом доли продукции премиум-класса в структуре продаж, а также снижением масштабов влияния валютной переоценки. Рост выручки в компании объяснили увеличением отгрузок брендов в России из сегмента премиум и выше, а также увеличением импортного портфеля и развитием собственной розничной сети «Винлаб».
В мае «Ведомости» писали, что Beluga Group по итогам I квартала 2023 г. опустилась на второе место по объемам производства водки, сократив выпуск продукции на 11% до 1,98 млн дал. Первое занял производитель алкогольной продукции «Татспиртпром» (выпускает водку Tundra, «Русская валюта», «Ханская»), которая нарастила выпуск водки на 8% год к году, до 2,05 млн дал.