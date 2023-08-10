Beluga Group в первом полугодии увеличила выручку по МСФО на 14%

В мае «Ведомости» писали, что Beluga Group по итогам I квартала 2023 г. опустилась на второе место по объемам производства водки, сократив выпуск продукции на 11% до 1,98 млн дал. Первое занял производитель алкогольной продукции «Татспиртпром» (выпускает водку Tundra, «Русская валюта», «Ханская»), которая нарастила выпуск водки на 8% год к году, до 2,05 млн дал.