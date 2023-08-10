Чистая прибыль Alibaba увеличилась в I квартале в 1,5 раза

Компания также сообщила, что в рамках программы обратного выкупа акций в отчетном квартале выкупила 35,6 млн американских депозитарных акций (ADSS), что является эквивалентом 284,4 млн обыкновенных акций на сумму $3,1 млрд. По состоянию на 30 июня 2023 г. у нее было 20,4 млрд обыкновенных акций (2,5 млрд ADSS) в обращении, что на 136,8 млн обыкновенных акций (17,1 млн ADSS) меньше, чем в прошлом квартале. Еще $16,3 млрд осталось для выкупа акций в рамках программы, утвержденной Советом директоров до марта 2025 г.