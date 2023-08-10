Чистая прибыль Alibaba увеличилась в I квартале в 1,5 раза
Чистая прибыль Alibaba Group в I финансовом квартале выросла в 1,5 раза, до 34,3 млрд юаней ($4,74 млрд), или 13,3 юаня в расчете на ADS. В аналогичный период годом ранее она составила 22,7 млрд юаней, или 8,51 юаня на ADS. Об этом говорится в отчете компании.
Согласно отчету, квартальная выручка Alibaba снизилась на 14%, до 234,2 млрд юаней ($32,2 млрд) против 205,6 млрд юаней годом ранее при среднем прогнозе рынка в 224,7 млрд юаней. Доход от операционной деятельности увеличился на 70% и составил 42,5 млрд юаней ($5,8 млрд). Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,4 млрд юаней ($6,2 млрд).
Чистые денежные средства, полученные в результате операционной деятельности, составили 45,3 млрд юаней ($6,2 млрд), увеличившись на 34% по сравнению с 33,9 млрд юаней в том же квартале 2022 г.
Компания также сообщила, что в рамках программы обратного выкупа акций в отчетном квартале выкупила 35,6 млн американских депозитарных акций (ADSS), что является эквивалентом 284,4 млн обыкновенных акций на сумму $3,1 млрд. По состоянию на 30 июня 2023 г. у нее было 20,4 млрд обыкновенных акций (2,5 млрд ADSS) в обращении, что на 136,8 млн обыкновенных акций (17,1 млн ADSS) меньше, чем в прошлом квартале. Еще $16,3 млрд осталось для выкупа акций в рамках программы, утвержденной Советом директоров до марта 2025 г.
На фоне выхода отчета стоимость акций компании выросли почти на 4% на премаркете, следует из данных Нью-йоркской биржи. По состоянию на 15:17 мск цена бумаг составила $97,91 (+3,06).