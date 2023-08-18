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Инвестиции

Акции Банка «Санкт-Петербург» подорожали на фоне рекомендации по дивидендам

Ведомости

Акции Банка Санкт-Петербург подорожали на 5,44%, до дневного максимума 310 руб. на фоне выхода отчета и рекомендации по дивидендам. По состоянию на 12:36 мск стоимость бумаг составила 296,5 руб. (+0,85%).

Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 г. в размере 19,08 руб. за бумагу – по обыкновенным акциям, 0,22 руб. – по привилегированным акциям.

Банк отчитался за первое полугодие и II квартал 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно отчету, чистая прибыль в первом полугодии составила 28,4 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала 37,2%. Во II квартале показатель составил 13,7 млрд руб. при рентабельности капитала 34,2%.

Компания получила выручку – 36,6 млрд руб. за шесть месяцев и 15,9 млрд руб. за три месяца. Чистый процентный доход составил 22,1 млрд руб. за шесть месяцев и 10,9 млрд руб. за три месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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