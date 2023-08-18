Цена на расписки компании ЦИАН снизилась на фоне выхода отчета
Стоимость депозитарных расписок ЦИАНа снизилась в ходе торгов на Мосбирже на 3,89% до 790 руб. за штуку. По состоянию на 17:22 мск стоимость бумаги составляла 803,6 руб. (-2,26%).
Компания представила финансовые результаты за II квартал 2023 г. Выручка ЦИАНа в этот период увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,66 млрд руб. При этом выручка от основного бизнеса увеличилась на 42% в годовом исчислении до 2,53 млрд руб.
Прибыль за этот период составила 404 млн руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 23% до 590 млн руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 3,0 п. п. до 22,2%.
Компания также опубликовала основные финансовые и операционные показатели за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, выручка в этот период увеличилась на 39% в годовом выражении до 5,06 млрд руб. Прибыль за период составила 615 млн руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 76% до 943 млн руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 3,8 п. п. и составила 18,6%.