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Инвестиции

Цена на расписки компании ЦИАН снизилась на фоне выхода отчета

Ведомости

Стоимость депозитарных расписок ЦИАНа снизилась в ходе торгов на Мосбирже на 3,89% до 790 руб. за штуку. По состоянию на 17:22 мск стоимость бумаги составляла 803,6 руб. (-2,26%).

Компания представила финансовые результаты за II квартал 2023 г. Выручка ЦИАНа в этот период увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,66 млрд руб. При этом выручка от основного бизнеса увеличилась на 42% в годовом исчислении до 2,53 млрд руб.

Прибыль за этот период составила 404 млн руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 23% до 590 млн руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 3,0 п. п. до 22,2%.

Компания также опубликовала основные финансовые и операционные показатели за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, выручка в этот период увеличилась на 39% в годовом выражении до 5,06 млрд руб. Прибыль за период составила 615 млн руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 76% до 943 млн руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 3,8 п. п. и составила 18,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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