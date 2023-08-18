Цена на расписки компании ЦИАН снизилась на фоне выхода отчета

Компания представила финансовые результаты за II квартал 2023 г. Выручка ЦИАНа в этот период увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,66 млрд руб. При этом выручка от основного бизнеса увеличилась на 42% в годовом исчислении до 2,53 млрд руб.