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Инвестиции

Доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась до 7,9%

Ведомости

Объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в июле 2023 г. уменьшился с 8,8% до 7,9% (на 134 млрд руб.) до 1,556 трлн руб. При этом объем рынка ОФЗ в июле вырос на 1,8% (на 355 млрд руб.) до 19,667 трлн руб.

В 2022 г. объем инвестиций нерезидентов уменьшился на 35,8% (1,104 трлн руб.) до 1,978 трлн руб., в январе-июле 2023 г. – еще на 21,3% (422 млрд руб.).

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Доля нерезидентов в ОФЗ стала резко сокращаться с апреля прошлого года, когда США ввели против России санкции, запрещающие нерезидентам участвовать в первичном размещении российских гособлигаций. 12 января сенат США опубликовал проект новых санкций против России. Среди прочих мер был указан запрет на сделки с российским госдолгом как на первичном, так и на вторичном рынках. 

Тогда экономисты «Ренессанс капитала» сообщили, что подобные ограничения могут привести к оттоку с рынка ОФЗ, в первую очередь со стороны американских держателей.

В январе агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщало, что нерезиденты из недружественных России стран продолжают избавляться от российских государственных бумаг. По словам одного из источников, нерезиденты продавали бумаги по цене 25–40% от номинальной. По словам другого источника, дисконт при покупке бумаг доходил до 70%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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