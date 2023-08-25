Чистая прибыль «Русснефти» за первое полугодие снизилась почти в 11 раз

«Русснефть» представила промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль компании в отчетном периоде сократилась почти в 11 раз в годовом выражении, составив 2,922 млрд руб. Выручка упала почти в два раза г/г, до 91,947 млрд руб.