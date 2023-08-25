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Инвестиции

Чистая прибыль «Русснефти» за первое полугодие снизилась почти в 11 раз

Ведомости

«Русснефть» представила промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль компании в отчетном периоде сократилась почти в 11 раз в годовом выражении, составив 2,922 млрд руб. Выручка упала почти в два раза г/г, до 91,947 млрд руб.

В преддверии публикации бумаги компании выросли на 3% до 191,5 руб. Но результаты расстроили инвесторов – котировки компании упали с максимумов дня на 4,65%. По состоянию на 18:10 мск бумаги стоили 182,6 руб.

Валовая прибыль снизилась в 1,85 раза до 21,303 млрд руб. Выручка от реализации нефти на внутреннем рынке снизилась вдвое до 65,395 млрд руб., на внешнем – в 1,8 раза до 24,719 млрд руб.

В отчетном периоде «Русснефть» также получила операционный убыток в 786 млн руб. против 37,755 млрд руб. прибыли за январь – июнь 2022 г.

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Долгосрочные обязательства компании на 30 июня 2023 г. выросли до 144,117 млрд руб. против 117,26 млрд руб. на аналогичный день прошлого года. Краткосрочные обязательства увеличились с 71,491 млрд руб. до 83,216 млрд руб.

Совет директоров «Русснефти» 11 августа рекомендовал акционерам на повторном общем собрании направить $110 млн на выплату дивидендов по привилегированным акциям компании. Оставшуюся часть чистой прибыли за 2022 г. он рекомендовал не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 21 сентября 2023 г. Закрытие реестра для участия в собрании акционеров – 27 августа. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов – 10 октября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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