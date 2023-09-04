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Инвестиции

Акции VK дорожают после объявления о запуске видеоплатформы

Ведомости

Акции VK подорожали на фоне официального запуска платформы для просмотра видеоконтента «VK Видео». Их стоимость выросла на 4%, до дневного максимума 770 руб.

По состоянию на 12:15 мск стоимость бумаг составила 767,4 руб. Индекс Мосбиржи находился на уровне 3260,24 пункта (+0,89%). С начала года котировки выросли на 75%, индекс – на 51%.

«VK Видео» объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске. Как отмечается в сообщении, пользователям приложения доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики.

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Компания информирует, что в период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения «VK Видео» усовершенствованы с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, и на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).

VK представила бета-версию мобильного приложения «VK Видео» в мае этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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