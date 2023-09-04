Акции VK дорожают после объявления о запуске видеоплатформы
Акции VK подорожали на фоне официального запуска платформы для просмотра видеоконтента «VK Видео». Их стоимость выросла на 4%, до дневного максимума 770 руб.
По состоянию на 12:15 мск стоимость бумаг составила 767,4 руб. Индекс Мосбиржи находился на уровне 3260,24 пункта (+0,89%). С начала года котировки выросли на 75%, индекс – на 51%.
«VK Видео» объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске. Как отмечается в сообщении, пользователям приложения доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики.
Компания информирует, что в период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения «VK Видео» усовершенствованы с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, и на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).
VK представила бета-версию мобильного приложения «VK Видео» в мае этого года.