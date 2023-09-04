Акции VK дорожают после объявления о запуске видеоплатформы

Компания информирует, что в период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения «VK Видео» усовершенствованы с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, и на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).