ЦБ рекомендует брокерам создать краткое резюме для клиентов
Банк России рекомендует всем брокерам разработать для клиентов краткое резюме, в котором «простым языком» изложить основные условия договора. Об этом говорится на сайте регулятора. При этом инвестор должен будет заверить личной подписью, что он ознакомлен с представленной в нем информацией.
Брокеры должны обращать внимание на высокие риски инвестирования: клиент может как приумножить, так и потерять вложенные средства, – напоминают в Центробанке. Инвестор должен понимать, какие операции он может производить, четко знать свои возможности и права. Клиент также должен быть в курсе, что для совершения некоторых сделок на фондовом рынке необходимо быть квалифицированным инвестором или пройти тестирование.
Помимо этого в кратком резюме брокерам важно будет прописывать все комиссии за обслуживание, условия сделок с плечом, а также указывать сроки и порядок расторжения договора.
Всю эту информацию можно представлять в виде отдельного документа или же включать в заявление о присоединении к договору, – отмечается на сайте ЦБ.
Интерес к фондовому рынку у частных инвесторов активно растет. Ранее Мосбиржа зафиксировала рекордные за всю историю биржевых торгов показатели активности: 14 августа 2023 г. более 1,5 млн частных инвесторов совершили сделки. В тот день объем торгов на рынке акций составил 240 млрд руб. Доля физлиц в общем обороте составила 84%, в то время как в августе 2021 г. она была более чем в два раза меньше – 38,8%.