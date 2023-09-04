ЦБ рекомендует брокерам создать краткое резюме для клиентов

Интерес к фондовому рынку у частных инвесторов активно растет. Ранее Мосбиржа зафиксировала рекордные за всю историю биржевых торгов показатели активности: 14 августа 2023 г. более 1,5 млн частных инвесторов совершили сделки. В тот день объем торгов на рынке акций составил 240 млрд руб. Доля физлиц в общем обороте составила 84%, в то время как в августе 2021 г. она была более чем в два раза меньше – 38,8%.