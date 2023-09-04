Газета
Инвестиции

ЦБ рекомендует брокерам создать краткое резюме для клиентов

Ведомости

Банк России рекомендует всем брокерам разработать для клиентов краткое резюме, в котором «простым языком» изложить основные условия договора. Об этом говорится на сайте регулятора. При этом инвестор должен будет заверить личной подписью, что он ознакомлен с представленной в нем информацией.

Брокеры должны обращать внимание на высокие риски инвестирования: клиент может как приумножить, так и потерять вложенные средства, – напоминают в Центробанке. Инвестор должен понимать, какие операции он может производить, четко знать свои возможности и права. Клиент также должен быть в курсе, что для совершения некоторых сделок на фондовом рынке необходимо быть квалифицированным инвестором или пройти тестирование.

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Помимо этого в кратком резюме брокерам важно будет прописывать все комиссии за обслуживание, условия сделок с плечом, а также указывать сроки и порядок расторжения договора. 

Всю эту информацию можно представлять в виде отдельного документа или же включать в заявление о присоединении к договору, – отмечается на сайте ЦБ. 

Интерес к фондовому рынку у частных инвесторов активно растет. Ранее Мосбиржа зафиксировала рекордные за всю историю биржевых торгов показатели активности: 14 августа 2023 г. более 1,5 млн частных инвесторов совершили сделки. В тот день объем торгов на рынке акций составил 240 млрд руб. Доля физлиц в общем обороте составила 84%, в то время как в августе 2021 г. она была более чем в два раза меньше – 38,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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