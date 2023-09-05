Мосбиржа обсуждает с регионами возможность выпуска сукуков в ЦФА

Сергей Швецов выразил неуверенность в том, что регулирование субъектов позволяет финансировать долг не через долговые бумаги. «У Минфина есть четкий запрет – федеральный долг должен финансироваться только через облигации. Но почему он не может быть профинансирован через ЦФА? Контроль над долгом регионов вы не потеряете, но дадите возможность заворачивать в ЦФА сущности, которые в облигации завернуть невозможно», – отметил Швецов. По его словам, если регуляторы позволят в ближайшее время упаковывать долг в ЦФА, «субъекты федерации смогут этим воспользоваться и мы сможем в это заворачивать партнерское финансирование».