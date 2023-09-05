Мосбиржа обсуждает с регионами возможность выпуска сукуков в ЦФА
Московская биржа ведет переговоры с рядом субъектов федерации о возможности выпуска сукуков в виде цифровых финансовых активов (ЦФА) для финансирования платных дорог и экологического транспорта, заявил глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов на I форуме АКРА «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
«Завернуть сукуки (аналог облигаций, соответствующий принципам шариата. – «Ведомости») в стандартные облигации достаточно сложно, а завернуть в цифровые права – достаточно легко», – сказал Швецов. По его словам, Мосбиржа уже ведет с «некоторыми субъектами федерации» переговоры о выпуске ЦФА для финансирования строительства платных дорог и экологического транспорта. Швецов назвал такие выпуски цифровых активов «даблгрин» (то есть они сочетают в себе два экологичных компонента. – «Ведомости»).
Сергей Швецов выразил неуверенность в том, что регулирование субъектов позволяет финансировать долг не через долговые бумаги. «У Минфина есть четкий запрет – федеральный долг должен финансироваться только через облигации. Но почему он не может быть профинансирован через ЦФА? Контроль над долгом регионов вы не потеряете, но дадите возможность заворачивать в ЦФА сущности, которые в облигации завернуть невозможно», – отметил Швецов. По его словам, если регуляторы позволят в ближайшее время упаковывать долг в ЦФА, «субъекты федерации смогут этим воспользоваться и мы сможем в это заворачивать партнерское финансирование».
Швецов также обратил внимание на то, что для любого нового инструмента есть периоды осознания и внедрения. Соответственно, рынок увидит «взрывное развитие», только когда технология получит эффект масштаба – станет доступной, дешевой. «Мне кажется, не надо подталкивать это явление искусственно, оно должно органически вписываться в те потребности, которые есть у экономических субъектов», отмечает Швецов, рассуждая о ЦФА. Но при этом он полагает, что «надо устранять налоговые противоречия, убирая арбитраж, который мешал бы этим инновациям внедряться в нашу практику».
При этом Сергей Швецов беспокоится о кастодиальных рисках: «Я очень надеюсь, что регулятор и другие надзорные органы, которые занимаются цифровой экономикой, действительно обращают внимание, насколько токены, которые принадлежат гражданам, никуда не денутся». По его мнению, система защиты токенов не должна сильно отставать от практики внедрения ЦФА.
ЦФА – это цифровые права, включающие денежные требования, которые находятся в информационной системе. По сути, к цифровым финансовым активам относятся денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, а также права по эмиссионным ценным бумагам.