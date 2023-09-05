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Минфин России 6 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ

Ведомости

Минфин России проведет 6 сентября аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

ОФЗ с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26241 и ОФЗ с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (ОФЗ-ИН) серии 52005, выпустят в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

На каждом аукционе количество удовлетворенных заявок будет определяться по объему спроса, а также размеру «запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», говорится в сообщении. Заявки на аукционы можно подавать через Мосбиржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу.

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ОФЗ-ПД выпуска 26241 представлены 18 полугодовыми купонами с датой погашения 17 ноября 2032 г. Длительность купона составит 182 дня, причем первые выплаты купонов по облигации пройдут уже 29 ноября 2023 г. Ставка доходности по купонам находится на уровне 9,5% годовых.

ОФЗ-ИН выпуска 52005 представлены 19 полугодовыми купонами с датой погашения 11 мая 2033 г. Длительность купона составит 252 дня, а первые выплаты купонов по облигации пройдут 22 ноября 2023 г. Ставка доходности по купонам находится на уровне 2,5% годовых.

Предыдущий аукцион с облигациями федерального займа Минфин России провел 30 августа 2023 г. Тогда к размещению поступили ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г., а также ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024RMFS с датой погашения 18 апреля 2035 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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