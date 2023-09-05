Минфин России 6 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ

На каждом аукционе количество удовлетворенных заявок будет определяться по объему спроса, а также размеру «запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», говорится в сообщении. Заявки на аукционы можно подавать через Мосбиржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу.