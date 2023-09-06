Акции «Казаньоргсинтеза» подорожали после выхода отчета по МСФО

Компания представила результаты по МСФО впервые с августа 2021 г. Согласно отчету, выручка в первом полугодии 2023 г. составила 51,46 млрд руб. против 52,67 млрд руб. в аналогичный период в 2021 г., чистая прибыль – 9,87 млрд руб. против 14,69 млрд руб.