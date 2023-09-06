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Инвестиции

Акции «Казаньоргсинтеза» подорожали после выхода отчета по МСФО

Ведомости

Обыкновенные акции «Казаньоргсинтеза» в ходе торгов на Мосбирже 6 сентября подорожали на 7,79% до дневного максимума 130 руб. Рост стоимости бумаг происходит на фоне публикации финансовых результатов по МСФО за первое полугодие 2023 г.

По состоянию на 11:41 мск стоимость бумаг составила 126,9 руб. (+5,22%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 249,13 (-0,47%) С начала года он вырос на 51%, котировки компании – на 52%.

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Компания представила результаты по МСФО впервые с августа 2021 г. Согласно отчету, выручка в первом полугодии 2023 г. составила 51,46 млрд руб. против 52,67 млрд руб. в аналогичный период в 2021 г., чистая прибыль – 9,87 млрд руб. против 14,69 млрд руб.

«Казаньоргсинтез» – российское предприятие химической промышленности, входит в холдинг «Сибур». Основное производство расположено в Республике Татарстан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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