Акции «Казаньоргсинтеза» подорожали после выхода отчета по МСФО
Обыкновенные акции «Казаньоргсинтеза» в ходе торгов на Мосбирже 6 сентября подорожали на 7,79% до дневного максимума 130 руб. Рост стоимости бумаг происходит на фоне публикации финансовых результатов по МСФО за первое полугодие 2023 г.
По состоянию на 11:41 мск стоимость бумаг составила 126,9 руб. (+5,22%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 249,13 (-0,47%) С начала года он вырос на 51%, котировки компании – на 52%.
Компания представила результаты по МСФО впервые с августа 2021 г. Согласно отчету, выручка в первом полугодии 2023 г. составила 51,46 млрд руб. против 52,67 млрд руб. в аналогичный период в 2021 г., чистая прибыль – 9,87 млрд руб. против 14,69 млрд руб.
«Казаньоргсинтез» – российское предприятие химической промышленности, входит в холдинг «Сибур». Основное производство расположено в Республике Татарстан.