UC Rusal установил финальные параметры размещения бондов в дирхамах
Производитель алюминия UC Rusal увеличил объем размещения двухлетних облигаций на 20 млн – до не менее 370 млн дирхамов ОАЭ. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Номинал одной облигации — 1000 дирхамов. Финальный ориентир ставки первого купона установлен на уровне 5,95% годовых. Купоны полугодовые.
Расчеты на первичном размещении, а также при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в рублях по курсу ЦБ на дату расчетов. Официальный курс ЦБ на 6 сентября — 26,6 руб. за 1 дирхам.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Сбор заявок проходит 6 сентября. Техразмещение займа запланировано на 8 сентября.
По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы — АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов UC Rusal на 14 млрд юаней, 4 выпуска коммерческих облигаций компании на 8,9 млрд юаней, а также 2 выпуска биржевых облигаций «Русал Братск» на 25 млрд руб.