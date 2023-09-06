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Инвестиции

UC Rusal установил финальные параметры размещения бондов в дирхамах

Ведомости

Производитель алюминия UC Rusal увеличил объем размещения двухлетних облигаций на 20 млн – до не менее 370 млн дирхамов ОАЭ. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Номинал одной облигации — 1000 дирхамов. Финальный ориентир ставки первого купона установлен на уровне 5,95% годовых. Купоны полугодовые.

Расчеты на первичном размещении, а также при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в рублях по курсу ЦБ на дату расчетов. Официальный курс ЦБ на 6 сентября — 26,6 руб. за 1 дирхам.

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Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Сбор заявок проходит 6 сентября. Техразмещение займа запланировано на 8 сентября.

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы — АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».

Размещение UC Rusal в дирхамах станет первым в данной валюте на российском внутреннем рынке. В августе 2022 г. UC Rusal также стал первым эмитентом, вышедшим на долговой рынок с бондами, номинированными в юанях.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов UC Rusal на 14 млрд юаней, 4 выпуска коммерческих облигаций компании на 8,9 млрд юаней, а также 2 выпуска биржевых облигаций «Русал Братск» на 25 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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