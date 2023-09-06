Два аукциона Минфина по размещению нового госдолга не состоялись

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 г. представлены 18 полугодовыми купонами. Длительность купона составит 182 дня, но первые выплаты купонов по облигации пройдут уже 29 ноября 2023 г. Ставка доходности по купонам находится на уровне 9,5% годовых (первый купон — 51,01 руб. на облигацию и 2-20 купоны — 47,37 руб. на облигацию).