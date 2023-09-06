Два аукциона Минфина по размещению нового госдолга не состоялись
Министерство финансов России 6 сентября признало несостоявшимися два аукциона по продаже ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26241 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина.
ОФЗ планировали разместить в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 г. имеют 19 полугодовых купонных периодов и купонный период в 252 дня. Дата выплаты первого купонного дохода – 22 ноября 2023 г. Ставка доходности на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).
Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 г. представлены 18 полугодовыми купонами. Длительность купона составит 182 дня, но первые выплаты купонов по облигации пройдут уже 29 ноября 2023 г. Ставка доходности по купонам находится на уровне 9,5% годовых (первый купон — 51,01 руб. на облигацию и 2-20 купоны — 47,37 руб. на облигацию).
Предыдущий аукцион с ОФЗ Минфин провел 30 августа 2023 г. Тогда к размещению поступили облигации с постоянным купонным доходом серии 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г., а также ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024RMFS с датой погашения 18 апреля 2035 г.