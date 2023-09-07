Чистая прибыль Fix Price в первом полугодии выросла в 3,9 раза
Чистая прибыль Fix Price в первом полугодии 2023 г. выросла на 286% (3,9 раза) до 19,6 млрд руб. Рентабельность по этому показателю выросла до 14,5% по сравнению с 3,9% в аналогичном периоде 2022 г. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Депозитарные расписки компании на открытии торгов на Мосбирже выросли на 2,3% до 449 руб. Индекс Мосбиржи составил 3248,16 пунктов (+0,08). С начала года он вырос на 50,9%, котировки компании – на 33%.
Согласно отчету, выручка в первом полугодии выросла на 3% в годовом выражении до 135,7 млрд руб. При этом розничная выручка увеличилась на 2,9% до 120,1 млрд руб., оптовая – на 3,3% до 15,6 млрд руб. Динамика LFL продаж снизилась на 6,6%.
Скорректированная EBITDA в первом полугодии снизилась на 7,3% до 24,1 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 17,8% против 19,7% в аналогичный период 2022 г.
Компания также представила результаты за II квартал. Выручка в этот период выросла на 0,9% до 69,8 млрд руб. При этом розничная выручка выросла на 1,1% до 62 млрд руб., оптовая выручка составила 7,8 млрд руб. (-0,8%). Динамика LFL продаж снизилась на 7,9% на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности и эффекта высокой базы прошлого года.
Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен, основанная в 2007 г. На 30 июня 2023 г. Fix Price насчитывала 6 039 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, управляла 12 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в восьми зарубежных странах.
В 2022 г. выручка компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).