Чистая прибыль Fix Price в первом полугодии выросла в 3,9 раза

Чистая прибыль Fix Price в первом полугодии 2023 г. выросла на 286% (3,9 раза) до 19,6 млрд руб. Рентабельность по этому показателю выросла до 14,5% по сравнению с 3,9% в аналогичном периоде 2022 г. Об этом говорится в пресс-релизе компании.