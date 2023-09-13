Акции РКК «Энергия» подорожали на 20%
Стоимость акций РКК «Энергия» выросла на 20,45% до максимума 37 750 руб. на открытии торгов на Мосбирже. Бумаги подорожали после новости о посещении космодрома «Восточный» президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
На 10:15 мск акции стоили 37 060 руб, (+18,25%). Индекс Мосбиржи в это время находился на отметке 3180,38 (+0,46%). С начала года он вырос на 47,6%, котировки компании – на 526%.
Как сообщают «РИА Новости», Путин во время посещения космодрома дал оценку космической отрасли и сказал, что Россия гордится тем, как эта отрасль развивается.
Вчера, 12 сентября, РКК «Энергия» сообщила о ходе подготовки к запуску ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24». Она уже вывезена из монтажно-испытательного корпуса ракеты-носителя и установлена в стартовом сооружении на площадке 31 космодрома «Байконур». Старт назначен на 15 сентября.