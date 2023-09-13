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Инвестиции

Акции РКК «Энергия» подорожали на 20%

Ведомости

Стоимость акций РКК «Энергия» выросла на 20,45% до максимума 37 750 руб. на открытии торгов на Мосбирже. Бумаги подорожали после новости о посещении космодрома «Восточный» президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На 10:15 мск акции стоили 37 060 руб, (+18,25%). Индекс Мосбиржи в это время находился на отметке 3180,38 (+0,46%). С начала года он вырос на 47,6%, котировки компании – на 526%.

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Как сообщают «РИА Новости», Путин во время посещения космодрома дал оценку космической отрасли и сказал, что Россия гордится тем, как эта отрасль развивается.

Вчера, 12 сентября, РКК «Энергия» сообщила о ходе подготовки к запуску ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24». Она уже вывезена из монтажно-испытательного корпуса ракеты-носителя и установлена в стартовом сооружении на площадке 31 космодрома «Байконур». Старт назначен на 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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