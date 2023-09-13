Акции Veon подорожали на фоне согласования условий с покупателем «Вымпелкома»
Стоимость акций нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon выросла на 9,84% до дневного максимума 51,9 руб. Бумаги подорожали на фоне новости о том, что компания согласовала с покупателем дату закрытия сделки по продаже своего российского актива «Вымпелкома».
Котировки компании по состоянию на 14:30 мск скорректировались до 49,6 руб. (+4,97%), индекс Мосбиржи составлял 3 160,68 пунктов (-0,17%). С начала года он вырос на 47%, стоимость бумаг компании – на 72%.
Компания ожидает, что все формальности, необходимые для закрытия сделки, будут завершены до наступления срока погашения облигаций Veon Holding – 13 октября. Ранее сделку планируется закрыть до июня 2023 г. Холдинг отмечает, что согласованные поправки не оказывают существенного влияния на экономические условия первоначальной сделки, объявленной 24 ноября 2022 г.
15 апреля Veon получила разрешение на продажу «Вымпелкома» от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Ранее компании также получила соответствующие разрешения от властей Великобритании и Бермудских островов. Продажу «Вымпелкома» также одобрили ФАС и российская правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ.