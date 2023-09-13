Газета
Инвестиции

Акции Veon подорожали на фоне согласования условий с покупателем «Вымпелкома»

Ведомости

Стоимость акций нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon выросла на 9,84% до дневного максимума 51,9 руб. Бумаги подорожали на фоне новости о том, что компания согласовала с покупателем дату закрытия сделки по продаже своего российского актива «Вымпелкома».

Котировки компании по состоянию на 14:30 мск скорректировались до 49,6 руб. (+4,97%), индекс Мосбиржи составлял 3 160,68 пунктов (-0,17%). С начала года он вырос на 47%, стоимость бумаг компании – на 72%.

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

Компания ожидает, что все формальности, необходимые для закрытия сделки, будут завершены до наступления срока погашения облигаций Veon Holding – 13 октября. Ранее сделку планируется закрыть до июня 2023 г. Холдинг отмечает, что согласованные поправки не оказывают существенного влияния на экономические условия первоначальной сделки, объявленной 24 ноября 2022 г.

15 апреля Veon получила разрешение на продажу «Вымпелкома» от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Ранее компании также получила соответствующие разрешения от властей Великобритании и Бермудских островов. Продажу «Вымпелкома» также одобрили ФАС и российская правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных