Акции Veon подорожали на фоне согласования условий с покупателем «Вымпелкома»

15 апреля Veon получила разрешение на продажу «Вымпелкома» от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Ранее компании также получила соответствующие разрешения от властей Великобритании и Бермудских островов. Продажу «Вымпелкома» также одобрили ФАС и российская правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ.