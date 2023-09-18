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Инвестиции

Ритейлер «О'Кей» в первом полугодии зафиксировал чистый убыток 3 млрд рублей

Ведомости

Группа «О'Кей» (холдинговая структура – O'Key Group S.A.) в первом полугодии 2023 г. зафиксировала чистый убыток в размере 3 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в размере около 600 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания объяснила, что это произошло вследствие признания неденежного убытка от курсовых разниц и роста финансовых расходов.

Акции компании на фоне выхода новости подешевели на 3,31% до минимума 37,65 руб. По состоянию на 10:50 мск их стоимость скорректировалась до 39,22 руб. (+0,72%). Индекс Мосбиржи в это время находился отметке 3167,88 пунктов (+0,49%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 60%.

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Согласно отчету, общая выручка группы увеличилась на 1,7% по сравнению с первым полугодием 2022 г. до 99,5 млрд руб. за счет роста розничной выручки и дохода от аренды. Валовая прибыль увеличилась на 1,6% до 22,7 млрд руб. Валовая маржа не изменилась в годовом выражении и осталась на уровне 22,8% благодаря эффективному управлению закупками, ассортиментом и логистикой, пояснили в компании.

Показатель EBITDA при этом снизился на 5,4% в годовом выражении до 7,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA сократилась на 0,6 п. п. и составила 7,1%. Компания это объяснила временным повышением коммерческих, общих и административных расходов в связи с открытием новых магазинов в сегменте дискаунтеров. Группа ожидает, что этот показатель к концу года нормализуется по мере выхода новых магазинов на плановые показатели.

В июле кредитное рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) присвоило группе «О'Кей» кредитный рейтинг «A.ru» со стабильным прогнозом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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