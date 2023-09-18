Ритейлер «О'Кей» в первом полугодии зафиксировал чистый убыток 3 млрд рублей
Группа «О'Кей» (холдинговая структура – O'Key Group S.A.) в первом полугодии 2023 г. зафиксировала чистый убыток в размере 3 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в размере около 600 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.
Компания объяснила, что это произошло вследствие признания неденежного убытка от курсовых разниц и роста финансовых расходов.
Акции компании на фоне выхода новости подешевели на 3,31% до минимума 37,65 руб. По состоянию на 10:50 мск их стоимость скорректировалась до 39,22 руб. (+0,72%). Индекс Мосбиржи в это время находился отметке 3167,88 пунктов (+0,49%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 60%.
Согласно отчету, общая выручка группы увеличилась на 1,7% по сравнению с первым полугодием 2022 г. до 99,5 млрд руб. за счет роста розничной выручки и дохода от аренды. Валовая прибыль увеличилась на 1,6% до 22,7 млрд руб. Валовая маржа не изменилась в годовом выражении и осталась на уровне 22,8% благодаря эффективному управлению закупками, ассортиментом и логистикой, пояснили в компании.
Показатель EBITDA при этом снизился на 5,4% в годовом выражении до 7,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA сократилась на 0,6 п. п. и составила 7,1%. Компания это объяснила временным повышением коммерческих, общих и административных расходов в связи с открытием новых магазинов в сегменте дискаунтеров. Группа ожидает, что этот показатель к концу года нормализуется по мере выхода новых магазинов на плановые показатели.
В июле кредитное рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) присвоило группе «О'Кей» кредитный рейтинг «A.ru» со стабильным прогнозом.