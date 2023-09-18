Ритейлер «О'Кей» в первом полугодии зафиксировал чистый убыток 3 млрд рублей

Показатель EBITDA при этом снизился на 5,4% в годовом выражении до 7,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA сократилась на 0,6 п. п. и составила 7,1%. Компания это объяснила временным повышением коммерческих, общих и административных расходов в связи с открытием новых магазинов в сегменте дискаунтеров. Группа ожидает, что этот показатель к концу года нормализуется по мере выхода новых магазинов на плановые показатели.