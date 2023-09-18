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Инвестиции

Alibaba инвестирует $2 млрд в строительство новых объектов в Турции

Ведомости

Alibaba Group планирует инвестировать в Турцию $2 млрд и построить новые объекты в Анкаре и Стамбуле. Об этом сообщает MarketWatch, ссылаясь на турецкое подразделение электронной коммерции компании Trendyol.

Стоимость акций Alibaba на премаркете 18 сентября составила $86,19 (-1,01%), следует из данных Нью-Йоркской фондовой биржи.

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Планы компании были представлены на встрече президента Alibaba Майкла Эванса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Среди них – создание центра данных и логистики в Анкаре и центра экспортных операций в аэропорту Стамбула.

Инвестиции Alibaba в Турцию через Trendyol на сегодняшний день составили $1,4 млрд. Alibaba приобрела долю в Trendyol в 2018 г.

Trendyol основана в 2010 г. Компания является ведущей платформой электронной коммерции в Турции и владеет сервисом быстрой доставки продуктов питания и готовой еды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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