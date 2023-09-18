Alibaba инвестирует $2 млрд в строительство новых объектов в Турции
Alibaba Group планирует инвестировать в Турцию $2 млрд и построить новые объекты в Анкаре и Стамбуле. Об этом сообщает MarketWatch, ссылаясь на турецкое подразделение электронной коммерции компании Trendyol.
Стоимость акций Alibaba на премаркете 18 сентября составила $86,19 (-1,01%), следует из данных Нью-Йоркской фондовой биржи.
Планы компании были представлены на встрече президента Alibaba Майкла Эванса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Среди них – создание центра данных и логистики в Анкаре и центра экспортных операций в аэропорту Стамбула.
Инвестиции Alibaba в Турцию через Trendyol на сегодняшний день составили $1,4 млрд. Alibaba приобрела долю в Trendyol в 2018 г.
Trendyol основана в 2010 г. Компания является ведущей платформой электронной коммерции в Турции и владеет сервисом быстрой доставки продуктов питания и готовой еды.