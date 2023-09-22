Акционеры «Русснефти» одобрили выплату дивидендов на «префы» в $110 млн

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 10 октября 2023 г. Всего на выплату дивидендов на «префы» будет направлено $110 млн (около 10,57 млрд руб. по текущему курсу). Дивиденды на обыкновенные акции выплачиваться не будут.