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Инвестиции

Акционеры «Русснефти» одобрили выплату дивидендов на «префы» в $110 млн

Ведомости

«Русснефть» сообщила, что ее акционеры на внеочередном собрании, прошедшем 21 сентября, утвердили выплату дивидендов на привилегированные акции за 2022 г. в размере $1,122 на акцию.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 10 октября 2023 г. Всего на выплату дивидендов на «префы» будет направлено $110 млн (около 10,57 млрд руб. по текущему курсу). Дивиденды на обыкновенные акции выплачиваться не будут.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и профучастнику рынка ценных бумаг, доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров – по 24 октября, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – по 15 ноября включительно.

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Совет директоров «Русснефти» 11 августа рекомендовал акционерам на повторном общем собрании направить $110 млн на выплату дивидендов по «префам» компании. Оставшуюся часть чистой прибыли за 2022 г. он рекомендовал не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Чистая прибыль компании в первом полугодии 2023 г. сократилась почти в 11 раз в годовом выражении, составив 2,922 млрд руб. Выручка упала почти в два раза г/г, до 91,947 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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