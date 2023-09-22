Акционеры «Русснефти» одобрили выплату дивидендов на «префы» в $110 млн
Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 10 октября 2023 г. Всего на выплату дивидендов на «префы» будет направлено $110 млн (около 10,57 млрд руб. по текущему курсу). Дивиденды на обыкновенные акции выплачиваться не будут.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и профучастнику рынка ценных бумаг, доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров – по 24 октября, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – по 15 ноября включительно.
Совет директоров «Русснефти» 11 августа рекомендовал акционерам на повторном общем собрании направить $110 млн на выплату дивидендов по «префам» компании. Оставшуюся часть чистой прибыли за 2022 г. он рекомендовал не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Чистая прибыль компании в первом полугодии 2023 г. сократилась почти в 11 раз в годовом выражении, составив 2,922 млрд руб. Выручка упала почти в два раза г/г, до 91,947 млрд руб.